Torhoutenaar die slapende bovenbuur met honkbalknuppel toetakelde krijgt achttien maanden cel

Een 25-jarige Torhoutenaar heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf, de helft met uitstel, gekregen voor diefstal met geweld, slagen en verboden wapendracht.

In de nacht van 18 op 19 oktober hielden Mateusz K. (25) en Klaudiusz D. (20) een feestje op hun appartement in Torhout. Hun bovenbuurman was ook van de partij, maar toen die alweer in zijn bed lag stonden de Poolse twintigers omstreeks drie uur plots op zijn deur te bonken. Zijn medebewoner deed open waarop K. en D. na een korte discussie de woning binnendrongen en naar de slaapkamer van het slachtoffer trokken.

Smartphone en autosleutels afgeven

Mateusz K. sloeg de slapende Pool herhaaldelijk met een honkbalknuppel op zijn arm en hoofd, terwijl hij zijn smartphone en autosleutels opeiste. Het slachtoffer kon de slagen grotendeels afweren. K. en D. keerden met de smartphone van het slachtoffer terug naar beneden. Maar toen de flatgenoot ermee dreigde de politie te bellen kwamen ze het toestel terugbrengen. Het slachtoffer zei dat hij toch de politie ging bellen waarop K. hem enkele vuistslagen tegen het hoofd gaf.

“Wilde voorkomen dat hij drugs zou kopen”

K. had tijdens zijn proces een opmerkelijke uitleg voor het geweld. “Ik wilde zijn sleutels afnemen zodat hij geen drugs kon gaan kopen bij zijn dealer in Roeselare”, beweerde hij. De advocaat van Klaudiusz D. ging voor de vrijspraak. “Mijn cliënt valt in dit verhaal niets te verwijten”, pleitte meester Bart Bleyaert. De rechter zag dat anders en veroordeelde D. tot een jaar celstraf met uitstel. (AFr)