Tien maanden voorwaardelijke celstraf voor zwaar partnergeweld

Een 20-jarige Nederlander is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor ernstig partnergeweld. De vriendin van J.D. belandde zelfs meermaals in het ziekenhuis. Het openbaar ministerie had een jaar cel gevorderd.

I.R. werd op 13 oktober 2021 in het ziekenhuis van Torhout opgenomen na feiten van partnergeweld. Na een hevige discussie had haar vriend in haar hand gebeten. Bij het incident liep ze ook een gebroken duim op. De jonge vrouw verklaarde dat ze al vier keer eerder het slachtoffer werd van agressie, maar wilde toch geen aangifte doen. Ook op 25 oktober bleef ze hem een lieve en goede jongen noemen. Die keer vertoonde ze nochtans meerdere blauwe plekken en schrammen in haar hals en gezicht.

De situatie liep een dag later nog meer uit de hand. R. belandde in het ziekenhuis met keelpijn, blauwe plekken en vooral duidelijke wurgsporen in de hals. De artsen maakten zich ernstige zorgen, want opnieuw weigerde ze een punt achter haar relatie te zetten. Het koppel verbleef toen bij haar grootouders in Torhout, maar woont tegenwoordig in bij haar moeder in Brugge.

Tijdens zijn verhoor gaf J.D. toe dat hij ziekelijk jaloers is. De Nederlander ontkende ook niet dat hij zijn vriendin sloeg en beet. Naar eigen zeggen kampt de beklaagde met ernstige ADHD en ODD (Oppositional Defiant Disorder) en heeft hij psychische hulp nodig. Op 3 december 2021 werd hij na iets meer dan een maand in voorhechtenis onder voorwaarden vrijgelaten.

De verdediging vroeg om de beklaagde opschorting van straf of een werkstraf te geven. Daarbij werd verwezen naar zijn blanco strafblad. In het vonnis werd echter opgemerkt dat D. sinds zijn vrijlating de verplichte begeleiding nog niet gevolgd heeft. In die omstandigheden werd hij veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.