Tien jaar cel voor seksueel misbruik dochters, kleindochters, nichtje en petekind van echtgenote: “Eindelijk geloofd en erkenning gekregen”

Jarenlang misbruikte een 63-jarige man uit Ingelmunster zijn twee kleindochters van 7 jaar oud. Toen dat aan de licht kwam, ging de beerput volledig open. De Kortrijkse strafrechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 10 jaar voor misbruik van de kleindochters, zijn eigen dochters, een nichtje en het petekind van zijn echtgenote.

Op 25 april 2024 diende de zoon van de man klacht in toen zijn 8-jarige dochter vertelde over ongepaste seksuele handelingen bij opa. Verder onderzoek maakte duidelijk dat niemand binnen de familie er van achterover viel. Zowel een tweede kleindochter, een nichtje en het petekind van zijn echtgenote getuigden over seksueel misbruik, telkens ze bij de man bleven overnachten. Zijn twee eigen dochters verklaarden dat ze destijds, onder meer toen ze in de derde kleuterklas zaten, ook door hun vader werden misbruikt. De zestiger vloog in de cel en verblijft daar nog altijd. De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 10 jaar.

Na zijn vrijlating zal hij nog 10 jaar lang verder onder toezicht van justitie blijven. Aan de slachtoffers moet hij voorlopige schadevergoedingen betalen die nu al oplopen tot 35.000 euro. “Gerechtigheid geschiedt”, aldus advocaat Michiel Van Eekckhout, die één van de slachtoffers verdedigde. “Voor alle slachtoffers is het belangrijk dat ze eindelijk geloofd en erkend worden.”