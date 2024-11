Tafelschuimer pleegt acht nieuwe feiten en moet werkstraf van 75 uren vervullen: “Het is toch normaal dat je later komt betalen?”

Een 46-jarige hardnekkige tafelschuimer uit Koksijde moet een werkstraf van 75 uren vervullen nadat hij in juni en juli aan de kust acht keer uitgebreid ging tafelen in restaurants maar telkens de rekening niet betaalde. Vreemd genoeg vond de man dat normaal. “Ik werk zelf in de horeca. Als je geen geld hebt is het toch normaal dat je later komt betalen?” Een jaar geleden kreeg S.D. al eens drie maanden effectief voor nog meer feiten.

De 46-jarige man werd eind september door politiezone Westkust opgepakt nadat hij opnieuw wou gaan eten in een restaurant. Die uitbater herkende hem echter van eerdere feiten waarbij S.D. niet betaald had en belde de politie. Zij konden hem klissen en een dagvaarding in snelrecht meegeven.. “De man moet zich voor acht feiten van afzetterij verantwoorden”, sprak de procureur. “Zeven keer ging hij zich gul voorzien van maaltijden en dranken in de juni en juli in horecazaken in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en eenmaal in Diksmuide. Een keer betaalde hij een taxichauffeur niet. Telkens had hij excuses: hij ging buiten iets roken en vluchtte of ging zijn bankkaart in de auto halen. In juli vorig jaar kreeg hij al drie maanden cel voor gelijkaardige feiten.”

Schulden betaald

De man had zelf een bizarre uitleg klaar. “Ik heb altijd de bedoeling gehad om terug te betalen. Ik werk zelf in de horeca. Het is toch normaal bij ons dat je later terugkeert om te betalen als je geen geld hebt? Dat heb ik ook altijd gezegd. Maar nu weet ik wel beter en intussen ben ik zowat overal langs geweest om mijn schulden te betalen.” Dat stemde de rechter wel milder, niemand kwam ook een schadevergoeding eisen. Hij moet nu een werkstraf van 75 uren vervullen. Doet hij dat niet, dan krijgt hij alsnog zes maanden effectieve celstraf. (JH)