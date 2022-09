Tachtiger terecht voor illegale vogelvangst in tuin in Staden: “Vang al vogels sinds mijn twaalfde”

Een 83-jarige man uit Staden riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een boete van 6.000 euro voor illegale vogelvangst. Bij een controle door het Agentschap Natuur en Bos konden 91 ongeringde vogels en 87 verboden vangtuigen in beslag genomen worden.

Na een klacht van een buurman over een doodgeschoten poes kreeg Rogier C. op 21 oktober 2021 controleurs van het Agentschap Natuur en Bos over de vloer. In de tuin vonden de inspecteurs vangnetten, lokkooien, vallen,… In de volières van C. zaten tal van ongeringde vogels. Er lagen ook zeven karkassen van dode vogels. Alles werd in beslag genomen.

Enkel mannetjes houden

Aan de politie verklaarde de gepensioneerde Rogier dat hij al sinds zijn twaalfde vogels ving. “Het was enkel de bedoeling de mannetjes te houden om vers bloed in zijn stamboom te krijgen bij het kweken”, aldus zijn advocaat Klaas Van Dorpe. “Vrouwtjes liet hij meteen weer los.” “Ik ben al 70 jaar vogelliefhebber, maar nu mag het niet meer”, stelde C. gelaten vast. Hij vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen. Vonnis op 10 oktober. (LSI)