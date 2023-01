Syrische vluchteling die al half jaar in cel zit na steekpartij vraagt de vrijspraak

Een Syrische vluchteling zit al sinds afgelopen zomer in de cel na een steekpartij op de parking van warenhuis Lidl in Roeselare. Hij kreeg het er na een eerdere vechtpartij op een appartement aan de stok met een Irakese lotgenoot. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak.

Zowel Mohamad A. (25) als het slachtoffer verbleven op een appartement van een vriend in Roeselare. Ze leefden er op elkaars lip op een kleine ruimte en dat zorgde op 13 juli 2022 voor wrevel. Een discussie over het gebruik van een scooter resulteerde in een vechtpartij.

Volgens de openbare aanklager zat Mohamad A. bovenop de Irakees en deelde hij wel 20 vuistslagen uit. Het slachtoffer beet terug. Niet veel later kwam het op de parking van warenhuis Lidl opnieuw tot een confrontatie tussen beiden. Alleen kwam er nu een mes aan te pas.

Poging doodslag

Eén messteek kwam in de hand van de Irakees terecht. A. riskeert daarom 2 jaar cel voor poging doodslag. “Maar eigenlijk is hij niet de dader, maar het slachtoffer”, vond advocaat Robbie Dewaele.

“Hij vluchtte weg uit het appartement, hij werd achtervolgd en belde in paniek naar de politie, en hij zwaaide met het mes om een aanval van de andere af te weren. “Ik ben niet met het geweld begonnen, dus heb ik er ook geen spijt van”, aldus A. Op 13 februari volgt een vonnis. (LSi)