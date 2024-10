Rechter geeft vijftiger uit Koksijde nieuwe kans: geen achttien maanden cel na dronken incident

Een 52-jarige man uit Koksijde ontsnapt aan achttien maanden cel nadat hij betrokken raakte bij een incident waarbij hij gedronken had. Door te drinken schond hij de voorwaarden die hij kreeg nadat hij iemand had aangevallen met een breekmes. Maar de rechter trok de voorwaarden van L.D. niet in.

In juni vorig jaar kreeg de 52-jarige L.D. uit Koksijde achttien maanden celstraf met uitstel nadat hij in een pizzeria in Koksijde volledig door het lint ging. L.D. reed eerst zijn slachtoffer aan en ging hem daarna te lijf met een breekmes. Hij diende zijn slachtoffers enkele snijwonden toe in het gezicht. De feiten gebeurden op 20 mei 2022 en waren het gevolg van een al langer aanslepende ruzie tussen L.D. en zijn slachtoffer. L.D. kreeg al een cadeau van de rechter omdat hij vrijgesproken werd van poging tot doodslag, ondanks de ernst van de feiten. Hij kreeg achttien maanden cel onder voorwaarden. Zo moest hij een contactverbod naleven en kreeg hij een strikt alcoholverbod. Maar onlangs werd hij als slachtoffer dronken betrapt bij een incident en bovendien liet zijn communicatie met de justitieassistent te wensen over. Hij daagde ook niet op bij de probatiecommissie. Dus riskeerde hij nu alsnog achttien maanden te moeten zitten. Maar de rechter oordeelde dat het herroepen van zijn straf niet nodig was en gaf hem dus een nieuwe kans. (JH)