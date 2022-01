Politie redt 49 vluchtelingen uit bootje en onderschept 80 anderen die klaarstonden voor overtocht vanuit Oostduinkerke: Mensensmokkelaar riskeert acht jaar cel

Een Iraakse Koerd riskeert in de Brugse rechtbank acht jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel. Volgens het parket was Ajub U. (40) betrokken bij een poging om in Oostduinkerke 80 Vietnamese vluchtelingen in een opblaasbare boot de Noordzee op te duwen. Een week eerder waren ook al 49 vluchtelingen van een bootje geplukt voor de kust van Koksijde. Ze droegen zwemvesten die niet geschikt waren voor op zee. “Brol dat hen een vals gevoel van veiligheid moest bieden.”

Op 19 mei vorig jaar haalde de scheepvaartpolitie 49 vluchtelingen van een bootje voor de kust van Oostduinkerke. Het ging voornamelijk om Vietnamezen die voorzien waren van een schamel zwemvest dat niet bestemd was voor woelig zeewater. “Brol dat hen een vals gevoel van veiligheid moest bieden. Anders zouden ze nooit in zo’n bootje zijn gestapt”, aldus Simon Bekaert, de advocaat van Payoke. De organisatie, die opkomt voor de slachtoffers van mensenhandel en – smokkel, vertegenwoordigt op het proces zes vluchtelingen en eist een schadevergoeding van 5.500 euro.

Beperkt drijfvermogen

Op 27 mei – nog geen tien dagen na de redding – spotte een drone 66 personen in de Oostduinkerkse duinen. De vluchtelingen, opnieuw hoofdzakelijk Vietnamezen, stonden klaar om in een bootje de Noordzee te worden opgeduwd. Later die nacht werden nog enkele groepjes aangetroffen wat het totaal op 80 vluchtelingen bracht. Onder hen ook mensen die een week eerder uit zee waren gered. Op het strand lag een negen meter lange opblaasbare boot klaar. “Een 25 jaar oud model”, verduidelijkte procureur Frank Demeester. “Er stonden ook jerrycans met brandstof en dozen met zwemvesten met een veel te beperkt drijfvermogen.”

Onder de vluchtelingen bevonden zich een drietal Koerden, onder wie Ajub U. (40). “Op zijn gsm stonden foto’s en video’s van boten”, ging Demeester verder. “Hij onderhield contacten met andere mensensmokkelaars en meerdere slachtoffers wezen hem aan als de technicus die instond voor het onderhoud van de boot.” U. had bovendien een sleutel op zak van een Opel die wat verderop geparkeerd stond. De wagen bleek tussen augustus en mei al een twaalftal keer in België te zijn geweest. Een andere bestelwagen, die vlak voor de inzet van de drone gespot was in Oostduinkerke, bleek die nacht ook al meermaals over en weer te zijn gereden tussen Noord-Frankrijk en de Westkust.

“Niet de grote man”

Naast acht jaar cel vroeg de procureur ook een geldboete van liefst 640.000 euro voor Ajub U. Advocate Nadia Lorenzetti minimaliseerde de rol van de man. “Niemand heeft hem ooit betaald voor een overzet”, pleitte ze. “Hij was niet de grote man.” Meester Lorenzetti wees met een beschuldigende vinger naar drie andere verdachten, die niet mee in de beklaagdenbank zitten maar tegen wie nog een gerechtelijk onderzoek lopende is. “De vertalingen van hun gsm-gesprekken zitten niet in het dossier. Dit is nodig om een genuanceerder beeld te krijgen van de rol van mijn cliënt”, besloot ze. De rechter stelde de zaak hierop uit naar 26 januari om de vertalingen op te vragen. (AFr)