Parfumdief krijgt geen werkstraf voor spuwen naar agenten in Bredene

Een 27-jarige parfumdief uit Oostende heeft ook in beroep twaalf maanden cel gekregen Nadat hij gearresteerd werd voor twee winkeldiefstallen, zette Brahim O. het politiecommissariaat in Bredene op stelten. Hij spuwde naar enkele agenten en dreigde er ook mee het gebouw in brand te steken.

De twintiger sloeg op 11 en 13 juli vorig jaar tot twee keer toe in de Kruidvat in Bredene. Hij maakte er in totaal acht flesjes parfum buit, maar werd betrapt en door de politie in de boeien geslagen. Na z’n verhoor begon Brahim O. zich hevig te verzetten.

Hij spuwde en schopte naar vijf inspecteurs en dreigde ermee het commissariaat in brand te steken en riep dat hij niet gevaccineerd is. In eerste aanleg kreeg hij tien maanden cel voor de diefstallen en twee maanden cel voor de weerspannigheid.

Fout van de agenten?

Zijn advocaat vroeg in beroep een werkstraf. Hij vond het verkeerd wat zijn cliënt had gedaan, maar wees erop dat de politie hem een mondmasker had moeten aandoen, zodat hij niet kon spuwen. Dat vond de procureur-generaal een brug te ver.

“Dus het is de fout van de agenten? Wat moesten ze doen? Een plastieken zak over uw kop trekken?” Brahim O. sleept al een serieus strafblad mee. Zo werd hij in augustus vorig jaar nog betrapt toen hij bij G-Star in de Kapellestraat in Oostende een jas wou stelen. Hij kon worden gevat door een agent die in de winkel ook toevallig aanwezig was en op zijn sokken de achtervolging inzette.

Hij zit momenteel opnieuw in voorhechtenis voor een diefstal op de kerstmarkt van Oostende op 22 december vorig jaar. Het hof zag dan ook geen reden om hem deze keer een werkstraf te geven. De tien plus twee maanden cel blijven behouden.

