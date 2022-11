Oostendse twintiger die kinderporno keek in woning van zijn moeder krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 29-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse strafrechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. Hij is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

In april 2020 kreeg het gerecht via het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) te weten dat vanaf een Belgisch IP-adres vier kinderpornografische video’s verstuurd werden via Facebook. Het IP-adres hoorde toe aan een Oostendse vrouw, terwijl het Facebook-profiel kon gelinkt worden aan haar zoon, J.H. (29).

De twintiger kon pas op 7 juni vorig jaar worden opgepakt. Op zijn iPhone en laptop werden in totaal 368 kinderpornografische foto’s en video’s aangetroffen. Hij verklaarde dat hij op het moment van de feiten dakloos was en door een moeilijke periode ging. Hij verbleef meestal bij zijn moeder en ontkende niet dat hij daar naar kinderporno had gezocht. Hij ontving naar eigen zeggen ook bestanden van mensen uit het homomilieu.

J.H. zou intussen zijn leven terug op de rails hebben en toonde zich bereid om therapie te volgen. Die therapie maakt deel uit van de voorwaarden die de rechter hem dinsdag oplegde. (AFr)