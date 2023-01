Oostendenaar met ellenlang strafblad riskeert een jaar cel voor bezit van fentanylpleisters en heroïne in de gevangenis

Een 50-jarige Oostendenaar met een ellenlang strafblad riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor drugsbezit in de gevangenis.

Op 10 juli vorig jaar troffen cipiers heroïne, cannabis, bromazepam en fentanylpleisters aan in de cel van Serge V. De vijftiger was zodanig onder invloed dat hij nauwelijks wakker viel te krijgen.

Uitgaansvergunning

De man gaf toe dat hij de verdovende middelen na een uitgaansvergunning had meegebracht. “Maar die heroïne was niet van mij”, stelde hij. “Mijn celgenoot moest die bijhouden voor een andere gedetineerde die dealde.”

Fentanylpleisters zijn krachtige pijnstillers maar worden soms door heroïneverslaafden opgerookt. Niet zelden met een fatale afloop.

Strijd tegen kanker

Serge V. had ze naar eigen zeggen gekregen tijdens zijn strijd tegen kanker. “Maar ik raakte er verslaafd aan”, zuchtte hij. De man liep in het verleden al twintig veroordelingen op, vooral voor drugsfeiten, en zou al 25 jaar in de cel hebben doorgebracht.

Volgens zijn advocate is V. nu eindelijk op het rechte pad en mag hij overdag de gevangenis verlaten om te werken. Op zijn proces herhaalde V. dat de heroïne niet van hem was. “Ik gebruik dit al sinds 2009 niet meer”, klonk het. De rechtbank doet uitspraak op 9 februari. (AFr)