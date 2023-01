Noord-Franse drugsdealer die vanuit tentje verkocht in Menen moet niet meer terug naar cel

Drugs de Frans-Belgische grens over smokkelen en aan de man brengen? Meer dan een tentje had een 21-jarige jongeman uit Noord-Frankrijk niet nodig. Tot hij tegen de lamp liep en in de gevangenis belandde. De rechter sprak die periode als effectieve straf uit, de rest van de twaalf maanden celstraf moet hij niet uitzitten. Hij kreeg ook een boete van 2.000 euro.

Op 4 februari 2022 kon Alberic S. door de politie gecontroleerd worden. Hij bleek 30 gram heroïne, 1 gram cocaïne en 610 euro cash geld op zak te hebben. De drugs smokkelde hij de grens over om in een tentje te verkopen. Naar eigen zeggen deed hij dat die dag voor het eerst om een schuld van zijn eigen cannabisgebruik aan zijn dealer te vereffenen. Uit de uitlezing van zijn gsm bleek echter dat hij al langer bezig was.

Hij vloog meteen na zijn arrestatie 4,5 maanden in de cel. Ondertussen verhuisde S. van Halluin naar Menen en vervolgens naar Passendale (Zonnebeke). De rechter verklaarde de 610 euro verbeurd als drugsgeld. (LSi)