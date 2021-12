Nederlandse drugskoerier met ruim 3 kilogram cannabis en 12.900 euro cash gevat

Zijn te vlotte rijstijl is een 32-jarige Nederlander uit Utrecht zuur opgebroken. In Kortrijk kon hij met 3,2 kilogram cannabis en 12.905 euro cash geld in zijn auto gevat worden. Na zeven maanden in de cel stond hij terecht voor de rechtbank in Kortrijk.

Op 14 mei 2021 merkten agenten de al te vlotte rijstijl van Mohammed B. op. Toen ze zijn voertuig wilden controleren, vluchtte hij weg. Zelfs toen een wapen op hem gericht werd, probeerde hij nog weg te vluchten. Uiteindelijk kon hij toch staande worden gehouden en bleken verschillende zakken in de auto in totaal meer dan 3 kilogram cannabis te bevatten.

1,8 miljoen

Controle van ANPR-camera’s toonde aan dat zijn BMW de 14 dagen voordien al drie keer België was binnengereden, naar Kortrijk, Sijsele en Merelbeke. Verder telefonie-onderzoek bracht sinds september 2020 maar liefst 68 verplaatsingen naar België aan het licht. Volgens de openbare aanklager telkens ritten om drugs ons land binnen te smokkelen, goed voor in totaal 1,8 miljoen euro cannabis.

Er hangt hem een celstraf van 2 jaar boven het hoofd. Zelf bekende B. slechts drie ritten. Hij kreeg er telkens 300 tot 400 euro voor. Namen van opdrachtgevers die hem via WhatsApp instructies gaven, deelde hij niet mee. In Nederland liep hij al enkele veroordelingen voor drugs en heling op.

“Maar het is de eerste keer dat ik in de gevangenis belandde”, merkte hij op. Zijn advocaat vroeg de rechter de effectieve celstraf tot de al lange periode van voorhechtenis te beperken. Vonnis op 10 januari.

