Na schedelbreuk bij baby staat gestopte onthaalmoeder terecht: “Ons ventje had kunnen sterven”

Bijna drie jaar nadat een baby van 8 maand een schedelbreuk opliep in een kinderdagverblijf in Langemark-Poelkapelle moest de voormalige uitbaatster zich donderdag verantwoorden in de rechtbank. Ze riskeert 2 maand cel met uitstel, maar vraagt de gunst van de opschorting. “Ze maakte de lichtst mogelijke fout.”

Het ging om een incident in kinderdagverblijf Kiekeboe in mei 2022 op het platteland van Langemark-Poelkapelle. “Een relatief hoge stoel was er gevallen op het hoofd van een baby van acht maand, dat er op dat moment op de grond lag”, zegt Thomas Bailleul, die de uitbaatster van het intussen gesloten kinderdagverblijf donderdag verdedigde in de correctionele rechtbank van Ieper. “Mijn cliënte staat onder meer terecht voor onopzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, omdat zij niet onmiddellijk de hulpdiensten alarmeerde.”

Doodsangsten

“Het had nooit mogen gebeuren”, sprak de moeder van het kindje in de rechtbank. “Ons ventje had kunnen sterven en doorstond angsten die hij toen nog niet kon uiten. Ook wij, de ouders, ervaarden doodsangsten. Zal hij het overleven? Zal hij er iets aan overhouden? We voelden ons machteloos. En wat was er nu echt gebeurd met ons kind?”

De rechter legde de voormalige uitbaatster een reeks vragen voor, om beter zicht te krijgen op het moment van het incident. De vrouw had de baby van acht maand op z’n buikje gelegd “om de motoriek te stimuleren”. In deze ruimte bleken toen een aantal stoelen te staan, waaronder een zwarte. “Behalve het kindje op de buik was daar nog een peuter van een tweetal jaar, die rondreed met een fietsje”, klonk het. “Ik ging even naar een hogere verdieping om iets te halen, hoorde op de trap een plof en gehuil, en keerde terug. Het kindje lag nog op z’n buik, maar met de zwarte stoel op z’n hoofd. Ik pakte hem op en merkte dat hij fel weende en een bleke kleur vertoonde. Ik dacht dat het niet zo erg zou zijn: er waren geen open wonden of bloedingen te zien. Ik legde hem op het verzorgingskussen, gaf Perdolan om de pijn te verzachten en belde de mama.”

Spoedafdeling

De moeder kon bij een eerste telefoontje niet bereikt worden. Bij een tweede telefoontje lukte dat wel, waarop zij ter plaatse kwam. “Aan de telefoon zij de uitbaatster dat ze niet wist wat er gebeurd was”, verklaarde moeder tot de rechter. “Ze zei om te komen en hem mee te nemen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Toen ik hem in het kinderdagverblijf uit zijn stoel haalde, draaiden zijn oogjes weg in zijn hoofd.” De ouders vonden dat de vrouw meteen de hulpdiensten had moeten contacteren. “Want hierdoor ging zeker een uur kostbare tijd verloren.”

Hersenbloeding

“In de spoedafdeling van het ziekenhuis werd vastgesteld dat het kindje een schedelbreuk had opgelopen en een hersenbloeding”, aldus de advocaat van de ouders, die zich burgerlijke partij stelden en een voorlopige schadevergoeding vroegen. “Voor hen was dit de ergste nachtmerrie. Hun zoontje lag twee dagen op de afdeling intensieve zorgen en moest nog een lang traject volgen, zelfs tot in Leuven voor onderzoeken. Voorlopig lijkt hij het goed te stellen, maar ten vroegste op een leeftijd van 12 jaar kan men zeggen of hij er iets aan zal overhouden. We wensen dat de rechtbank daarvoor een deskundige aanstelt.”

Kiekeboe sloot voorgoed na het incident. “Mijn cliënte heeft zelf een trauma opgelopen en besliste te stoppen. Ze werkt momenteel in de horeca als zelfstandige”, verklaarde meester Bailleul. De procureur vorderde een gevangenisstraf van twee maand met uitstel en sprak over een “erg jammerlijke gebeurtenis met op het eerste zicht ernstige gevolgen, mogelijk ook naar de toekomst toe”. “De beklaagde was verantwoordelijk”, vond de procureur.

Opschorting?

Bailleul pleitte voor de opschorting. “Wat de onopzettelijke slagen en verwondingen betreft ging het om de lichtst mogelijk fout”, stelt hij. “Ze liet die stoel staan in aanwezigheid van de kinderen waardoor die kon vallen, dat is het enige wat we haar kunnen verwijten. Ze is al erg genoeg gestraft door de feiten zelf. Voor het schuldig verzuim vragen we de vrijspraak, omdat mijn cliënte onmiddellijk de mama alarmeerde en in alle eerlijkheid meende dat op dat moment geen ambulance ter plaatse moest komen.”

Excuses

In de rechtbank bood de vrouw haar excuses aan bij de ouders. “Mijn cliënte is nog jong en verlegen, voor haar is het niet eenvoudig om zelf die brug te leggen”, aldus Bailleul. “Ik heb het bijzonder geapprecieerd dat de rechtbank de weg heeft geplaveid om excuses uit te spreken naar de ouders toe. Mijn cliënte, zelf mama van twee, meent het goed, deed haar werk als onthaalmoeder graag en zorgde voor de kinderen alsof het haar eigen kinderen waren.” Na het aanhoren van de pleidooien gaf de procureur aan zich niet te verzetten tegen de gunst van de opschorting. Het vonnis wordt uitgesproken op 27 maart. (TP)