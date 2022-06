Onthaalmoeder zal kinderopvang niet heropenen nadat baby schedelbreuk opliep

De onthaalmoeder van Kiekeboe in Langemark zal haar kinderopvang niet heropenen, mocht ze straks haar vergunning toch terugkrijgen. Dat bevestigde ze aan de ouders van de kinderen die er opgevangen worden. Enkele ouders schreven ondertussen een open brief aan Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) en het Agentschap Opgroeien.

De groepsopvang Kiekeboe langs de Diksmuidestraat in Langemark is sinds dinsdag 24 mei gesloten. Een week eerder had een kindje van negen maanden er een schedelfractuur opgelopen na een klap van een stoel. Onder procedure van dringende noodzakelijkheid besliste Kind en Gezin toen om de vergunning van de kinderopvang voorlopig in te trekken. Op dit moment loopt het onderzoek nog, maar de uitbaatster zet haar activiteiten sowieso stop. Dat bevestigde ze in een brief aan de ouders van de kinderen die er opgevangen werden.

Open brief

Enkele ouders verenigden zich nu en schreven een open brief naar Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en het Agentschap Opgroeien. Zij hekelen daarin onder andere de manier waarop zij op de hoogte gebracht werden van de sluiting van de kinderopvang. “’s Avonds om 17.45 uur krijgen we een mail vanuit Opgroeien”, klinkt het. “Wanneer we de organisatie Opgroeien hiervoor willen contacteren, krijgen we te horen dat er maar tot 16 uur gewerkt wordt. Wanneer we Kind en Gezin opbellen, kunnen ze ons enkel melden niet op de hoogte te zijn van het dossier en dat zij bovendien de instantie niet zijn die helpen zoeken naar een oplossing voor onze kinderen. We staan met onze rug tegen de muur en voelen ons in de steek gelaten. De beloofde hulp vanuit de gemeente bleef jammer genoeg ook uit.”

Op zoek naar alternatief

Ook de manier waarop het onderzoek gevoerd wordt en hoe de kinderbegeleidster volgens de ouders aangepakt werd, komt in de brief aan bod. “Er is niemand aan huis bij de kinderbegeleidster geweest, er was alleen telefonisch contact. Ook van enige begeleiding was er geen sprake. Door de hele hetze, en na een vernederend gesprek met Kind en Gezin, besloot onze kinderbegeleidster om definitief haar opvang te sluiten. Wat nu? Wij willen geen andere opvang voor ons kind! Onze kinderen zijn ook slachtoffer van deze situatie. Terwijl wij als ouders koortsachtig een nieuwe opvangplaats voor onze kinderen zoeken, worden zij van hot naar her gestuurd tot die ene begeerde plaats gevonden is.”

