Na betrappingen in De Panne: tot zes jaar cel voor mensensmokkel met rubberbootjes

In twee aparte dossiers voor de Brugse rechtbank hebben in totaal vijf Irakezen en een Iraniër tot zes jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel met rubberbootjes.

Op 11 oktober 2021 werden twee verdachte voertuigen gecontroleerd aan de afrit van de E40 in Adinkerke. Een Toyota Corolla met Duitse nummerplaat werd ingezet om de omgeving te verkennen terwijl in een Ford Galaxy met Franse nummerplaat bootjes voor mensensmokkel werden aangetroffen. De Iraanse bestuurder van de Ford, Karimi A. (26), kreeg bij verstek 30 maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 20.000 euro, de helft met uitstel.

De bestuurder van de Toyota, Hidayat A. (42) kreeg 37 maanden cel, waarvan dertig effectief, een 2.000 euro boete. Zijn kompaan Kamal S. (32) kreeg zes jaar effectief en 32.000 euro boete. Volgens het parket speelde S. in de twee weken voor zijn arrestatie een sleutelrol binnen de smokkelbende. Onderzoek van zijn gsm wees niet enkel op gesprekken over bootjes, maar ook over mensen die gesmokkeld moesten worden. Thomas Gillis, de advocaat van Kamal S., vroeg tevergeefs om de celstraf te beperken tot vijf jaar. “Hij kreeg zelf instructies van de echte kopstukken,” pleitte hij.

Iraakse Koerden uit Keulen

In een tweede dossier stonden drie Iraakse Koerden uit Keulen terecht. Op 20 april vorig jaar controleerde de politie een verdachte wagen in De Panne. In de aftandse Volkswagen Touareg werden een rubberboot, een buitenboordmotor en twee jerrycans aangetroffen. De Iraakse chauffeur, Ghanem B. (38), gaf toe dat hem 200 euro was beloofd om de spullen vanuit Duitsland naar De Panne te voeren. De man kreeg 37 maanden celstraf met uitstel en 12.000 euro boete, de helft met uitstel.

Ghanem B. kreeg zijn instructies naar eigen zeggen van landgenoot Hais S. (53). Die kreeg 45 maanden cel, waarvan drie jaar effectief, en 20.000 euro boete. Volgens procureur Frank Demeester was Rashad A. (41) de topman. Een maand na de betrapping in De Panne stuurde die nog een foto van smokkelmateriaal naar S. Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan drie effectief en een geldboete van 36.000 euro waarvan een derde met uitstel. Zelf ontkende hij zijn leidinggevende rol. (AFr)