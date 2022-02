Moeder Vandecasteele vraagt om een toekomst voor zoon die zijn vader doodstak

Op het assisenproces tegen Cédric Vandecasteele (33) heeft de verdediging vrijdag kort de volksjury toegesproken. Volgens meester Johan Platteau verkeerde de Boezingenaar wellicht in een psychose toen hij zijn vader Ghislain Vandecasteele (55) op 25 juli 2019 met zestien messteken om het leven bracht. De beschuldigde had die bewuste dag cocaïne gebruikt.

“Het is heel moeilijk en verschrikkelijk om te moeten leven met de zekerheid dat hij zijn eigen vader heeft gedood. Hij kan het maar niet uit zijn hoofd zetten”, opende meester Platteau. Cédric Vandecasteele kan zich eigenlijk niet herinneren hoe en waarom hij de feiten pleegde. “Hij weet dat hij zijn vader heel graag zag en ontzettend dankbaar was. Ghislain was een brave, hardwerkende mens die alles deed om vrouw en kinderen gelukkig te maken.”

Psychose

De verdediging wees onder andere op de verbouwingen van de woning van de beschuldigde. De dag voor de feiten hadden vader en zoon samen nog een muur gemetseld in de tuin. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat Cédric Vandecasteele de messteken onder invloed van cocaïne toediende. “Hij denkt dat hij door de drugs psychotisch was en in een waan zijn vader moet hebben gedood.” Ook de gerechtspsychiaters zijn trouwens van oordeel dat de beschuldigde zich in een psychose bevond. “Door de drugs moet hij gek zijn geworden en heeft hij gedaan wat hij bij zijn verstand nooit zou willen doen.”

Spreidstand

Mogelijk zal dus de vrijspraak gevraagd worden op basis van artikel 71, maar de verdediging liet op dat vlak nog niet in haar kaarten kijken. Meester Platteau benadrukte wel nog dat zijn cliënt in de gevangenis de drugs heeft afgezworen en aan een rechtenstudie is begonnen.

De moeder van de beschuldigde stelde zich burgerlijke partij, maar steunt de jongeman nog steeds. “Haar zeer geliefde zoon heeft haar zeer geliefde man van het leven beroofd. Dat is de spreidstand en de ondraaglijke toestand waarmee zij moet leven”, legde haar advocaat Kris Vincke uit. “Zij zal voor een stuk vragen om haar zoon ook nog een toekomst te geven.”

Alleen maar verliezers

Meester Filip De Reuse en meester Floor Ameye bevinden zich als advocaten van de zus van de beschuldigde in een gelijkaardige positie. “Ze mist haar liefhebbende papa onvoorstelbaar, maar ze heeft veel schrik om haar broer, die ze toch nog altijd graag ziet, ook voor altijd te moeten missen”, aldus meester De Reuse. Volgens de burgerlijke partij zijn er sowieso alleen maar verliezers op dit proces.

Maandagochtend zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Joeri Pieters. Daarna komen de eerste van in totaal 54 getuigen aan het woord. Opvallend genoeg zal ook een andere moordverdachte een getuigenis moeten afleggen. Het gaat om een voormalige celgenoot van de beschuldigde. De uitspraak wordt in principe op vrijdag 25 februari verwacht. Voor oudermoord riskeert Cédric Vandecasteele levenslange opsluiting.