Met 1,8 promille op rotonde geknald, negen maanden na vorige veroordeling: alcoholslot en drie maanden rijverbod

“Blijkbaar was je de vorige keer niet genoeg gewaarschuwd.” Een 34-jarige automobilist kreeg een stevige veeg uit de pan van de openbare aanklager omdat hij amper 9 maanden na een vorig ongeval met teveel alcohol in Izegem op een rotonde knalde.

Op 6 maart 2022 merkte J.D één van de grote rotondes op de Rijksweg (N36) in Izegem niet op. Hij knalde er met zijn auto los op en bleek 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben. Voor de politierechter viel daarmee het doek over milde straffen.

Ze gaf hem een boete van 1.600 euro, 3 maanden rijverbod en legde de verplichte installatie van een alcoholslot in zijn auto op. Als hij na zijn rijverbod zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.

(LSi)