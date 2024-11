Man veroordeeld voor klap aan verpleegkundige op spoedafdeling AZ Delta: “Herinner mij er niets meer van”

Totaal onaanvaardbaar en ongepast. De openbare aanklager in Kortrijk was streng voor een 38-jarige man uit Roeselare. Hij werd veroordeeld omdat hij op de spoedafdeling van ziekenhuis AZ Delta in Roeselare een verpleger een slag gaf.

Op 3 november 2022 werd Wesley P. op de spoedafdeling van het ziekenhuis opgenomen. Plots ontstak hij er in woede en trok hij zijn infuus los. Even leek hij toch opnieuw te kalmeren, tot hij een verpleger een slag in het gezicht gaf. “Mensen die u willen verzorgen en het beste met u voorhebben, slaan, dat doe je niet”, vond de openbare aanklager.

Hij vroeg een celstraf van zes maanden en een boete van 400 of een werkstraf voor P. “Hij was onder invloed van alcohol en herinnert er zich niets meer van”, aldus zijn advocaat. “Maar hij schaamt zich.” “Ik heb veel spijt”, aldus P. zelf. “Ik was mezelf niet, had veel gedronken en onder invloed van medicatie.” De rechter gaf hem uiteindelijk een effectieve celstraf van vijf maanden. (LSi)