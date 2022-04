Man uit Maldegem die Brugs advocatenkantoor terroriseerde krijgt 37 maanden cel

Een 28-jarige man uit Maldegem heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen voor belaging van een Brugs advocatenkantoor. J.D. gooide er twee zware stenen door het venster en bedreigde zelfs personeelsleden met de dood. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Op 11 maart vorig jaar gooide J.D. twee grote stenen door de ruiten van Schepens & Partners in de Cordoeaniersstraat, het advocatenkantoor waar zijn bewindvoerder werkzaam is.

Alcohol- en drugsverslaving

Het was niet de eerste maal dat de Maldegemnaar, die met een zware alcohol- en drugsverslaving kampt, aan het kantoor was opgedoken. Zo bedreigde hij er op een vrijdagavond een jonge advocate, die als enige aanwezig was, met dood. Uit schrik sloot het slachtoffer zich toen op in een kast.

J.D. had aanvankelijk een andere bewindvoerder, maar toen die overleed nam een advocaat van Schepens & Partners eind januari 2021 die taak over. “Mijn cliënt wordt vaak aangesteld voor moeilijke pupillen, want na 40 jaar als advocaat heeft hij een dik vel”, pleitte meester Rik Demeyer.

“Intussen is hij wel wat gewoon, zoals scheldpartijen of een bekraste wagen. Maar dit was er compleet over. Ons personeel voelde zich door die man geterroriseerd.”

Bewijsstukken

De Maldegemnaar vond dat hij niet genoeg geld kreeg toegestopt van zijn bewindvoerder en kwam te pas en te onpas op een agressieve en dreigende manier verhaal halen in het kantoor.

“Op bepaalde momenten gedroeg hij zich als een dolleman. Zeker als hij onder invloed van alcohol of drugs was”, aldus meester Demeyer, die de stenen waar D. mee gooide als bewijsstukken meebracht naar het proces.

Moeilijke jeugd

De belaging hield uiteindelijk anderhalve maand aan. De verdediging wees op de moeilijke jeugd van J.D., die op jonge leeftijd zijn moeder verloor, van instelling naar instelling verhuisde en worstelt met een verslaving.

“In zijn beleving waren de intenties van zijn bewindvoerder niet goed en kreeg hij niet de antwoorden die hij wilde”, pleitte meester Emeline Vanhooren. “Toen hij geld nodig had om de honden waar hij zo gehecht aan is weer uit het asiel op te halen en het bedrag niet op zijn rekening verscheen, sloegen de stoppen door.”

1 euro symbolische schadevergoeding

J.D. ontkende dat hij een advocate met de dood bedreigde, maar de rechtbank achtte donderdag zo goed als alle feiten bewezen. Enkel voor vernielingen die werden aangebracht aan de deur van zijn vroegere bewindvoerder werd hij vrijgesproken.

De slachtoffers kregen elk 1 euro symbolische schadevergoeding toegekend. J.D. zou momenteel in een instelling verblijven. (AFr)