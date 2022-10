Man riskeert vier maanden cel voor “alternatieve Hitlergroet” tijdens protestmars in Oostende

Een 44-jarige man uit Deurne riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier maanden cel voor aanzetten tot haat. Tijdens de “mars tegen straffeloosheid” in Oostende maakte A.H. de alternatieve Hitlergroet of “Der Kühnengruß”. De man is zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. “Ik had daar nog nooit van gehoord.”

Op zondag 30 augustus 2020 nam een 300-tal mensen deel aan een “mars tegen straffeloosheid” in Oostende. Ze wilden zo hun bezorgdheid uiten over enkele gewelddadige incidenten die zich die zomer aan de kust hadden afgespeeld. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) had de mars verboden en trommelde 120 politieagenten op om escalatie te vermijden.

Tot fysiek geweld kwam het niet, maar op sociale media was te zien hoe enkele betogers racistische slogans scandeerden zoals “Islamieten, parasieten”. Er werd ook een foto verspreid van A.H. (44) uit Deurne die met duim, wijs- en middelvinger gespreid “Der Kühnengruß” maakt, een alternatieve Hitlergroet die in Duitsland verboden werd. De opengesperde vingers verbeelden de letter W van “Widerstand” of “Weerstand.”

Het Openbaar Ministerie vroeg dinsdag vier maanden cel voor de man. “Ironisch genoeg pleegde de beklaagde de feiten tijdens een mars tegen straffeloosheid. Welnu, hier is alvast geen sprake van straffeloosheid”, sneerde procureur Fauve Nowé. A.H. zelf kwam zich zonder advocaat verantwoorden en vroeg de vrijspraak. “Ik had nog nooit van een alternatieve Hitlergroet gehoord”, stelde hij. “Dat handgebaar staat gewoon voor ‘weerstand’. Ik ben rechts van signatuur, maar dat is toch geen misdaad?”

Vraagtekens

De rechter plaatste vraagtekens bij de onwetendheid van A.H. en verwees naar een groepsfoto die op 7 juli 2019 genomen werd op de Grote Markt in Antwerpen. Daarop is te zien hoe A.H. hetzelfde handgebaar maakt na een lezing Tomas Boutens, kopstuk van het neonazistische Bloed Bodem Eer Trouw.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist 500 euro schadevergoeding. De rechtbank doet uitspraak op 8 november. (AFr)