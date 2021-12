Man riskeert vier jaar cel voor poging doodslag op douanier tijdens achtervolging in Jabbeke

Een 38-jarige Fransman riskeert in de Brugse rechtbank vier jaar celstraf voor poging tot doodslag op een douanier.

Op 22 oktober vorig jaar wilde de douane op de E40 richting Frankrijk een wagen uit het verkeer halen ter hoogte van Jabbeke. De bestuurder sloeg op de vlucht waarna een wilde achtervolging ontstond. Volgens het parket probeerde de bestuurder meermaals een motorrijder van de douane aan te rijden. “Enkel door zijn ervaring en rijkunsten kwam die er ongeschonden uit”, stelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

Auto zogezegd uitgeleend

Het voertuig met Franse nummerplaat wist uiteindelijk te ontkomen, maar de eigenaar werd op 15 juli toevallig aangetroffen in Middelkerke. Mahdi C. beweerde dat hij zijn auto in de periode van de feiten had uitgeleend aan een kennis. De procureur merkte evenwel op dat de gsm van C. zich op 22 oktober in België situeerde. De Noord-Fransman is zijn thuisland bovendien gekend is voor drugsfeiten en douane-inbreuken. Bij zijn arrestatie had hij zelfs namaaksigaretten op zak.

Mahdi C. vroeg de vrijspraak. “Hij blijft erbij dat hij niet achter het stuur zat”, pleitte meester Kris Vincke. “Het is volgens hem ook onmogelijk dat het slachtoffer hem herkende want het was zeer hevig aan het regenen.” De rechtbank doet uitspraak op 17 januari. (AFr)