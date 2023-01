Man met “blaasprobleem” vrijgesproken voor openbare zedenschennis op Brugse Meifoor: “Ik had het moeilijk met urineren”

Een 66-jarige man uit Malta is voor de Brugse rechtbank vrijgesproken voor openbare zedenschennis op diverse locaties in Brugge. De man beweerde dat hij telkens stond te urineren door een probleem met zijn blaas. Volgens de rechtbank kan dat niet uitgesloten worden.

Op 7 mei vorig jaar werd Manuel J. betrapt terwijl hij schijnbaar stond te masturberen op ‘t Zand in Brugge. De Meifoor was toen volop aan de gang. Onderzoek wees uit dat de zestiger op 4 en 6 mei gelijkaardige feiten had gepleegd op een speelplein in het Astridpark, aan het Minnewater en op de Vrijdagmarkt in Brugge. “Bij een van de feiten waren twee minderjarige meisjes getuige”, stelde de procureur. “Aanvankelijk dachten ze dat de beklaagde stond te urineren, maar toen ze merkten dat het om masturbatie ging, zijn ze beginnen filmen.”

Probleem met prostaat

Manuel J. werd aangehouden en zat een drietal maanden in voorhechtenis. Tijdens zijn verhoor ontkende J. de feiten met klem. “Ik was telkens aan het urineren”, hield hij vol. “Maar door een probleem met mijn prostaat lukte dat niet zo goed.” Een arts onderzocht de man en stelde vast dat zijn beweringen niet helemaal uit de lucht waren gegrepen. Toch hechtte de procureur meer geloof aan de verklaringen van de getuigen en het filmpje.

Blanco strafblad

Manuel J., die nog een blanco strafblad heeft, kwam niet opdagen voor zijn proces. De procureur vroeg een jaar effectieve celstraf, maar de rechter sprak hem woensdag vrij. Ze gaf de beklaagde het voordeel van de twijfel. “Een medisch probleem kan niet met zekerheid worden uitgesloten”, oordeelde ze. (AFr)