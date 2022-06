Man krijgt twee jaar cel voor oplichting voor 275.000 euro

Een 59-jarige man is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel voor de oplichting van tal van bedrijven voor in totaal 275.000 euro.

De 59-jarige J.J. woont nu in Bulgarije, maar huurde toen een appartement in Middelkerke waarbij hij destijds bestuurder was van een firma gespecialiseerd in afbraakmaterialen. Ondanks een beroepsverbod was hij hoofdaandeelhouder, maar eind 2013 liet hij de firma over aan een vrouw aan wie hij ook zijn appartement in Middelkerke onderverhuurde. Alleen bleek nadien die vrouw achteraf niet te bestaan. Een tweede stroman bleek achteraf zelfs al in 1985 te zijn overleden.

In 2014 bestelde de firma overal in het land dure goederen zoals luxe-hangmatten, meubels, voorzetgordijnen, hout, … . Het ging in totaal om 275.000 euro waarvan de facturen achteraf nooit werden betaald en de goederen met de noorderzon verdwenen. In 2019 wordt bij de man een huiszoeking gehouden en daar vindt de politie op zijn laptop bewijzen dat hij bij de bestellingen betrokken was. Hij gaf toe dat hij het bedrijf dat hij overgelaten had nog adviseerde, maar ontkende ook maar iets met die bestellingen te maken te hebben. Ook een bedrijfswagen waarmee hij ook nog in 2014 rondreed, daarvan zegt hij dat hij die heeft teruggebracht.

Eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten

Hij kreeg één jaar cel, maar ging in beroep de vrijspraak. “Ik weet dat ik de schijn tegen heb, maar ik heb enkel goed gedaan. Ik heb mij nooit verrijkt!” Die schijn heeft hij inderdaad tegen omdat hij eerder al twee keer werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “De twee personen die uw bedrijf hebben overgenomen, waren niet alleen twee stromannen, het blijken ook spoken te zijn!” , meende de procureur-generaal. “Dit is nu al de derde keer, ik heb het gehad met u!” Ook het hof kwam tot die vaststelling en verhoogde de straf van één naar twee jaar. De man kreeg daarnaast ook een geldboete van 1.800 euro en een bestuursverbod van tien jaar. (OSM)