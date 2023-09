Man (32) aangehouden na dodelijk ongeval met fietser in Esen: “Hij herinnert zich niet wat er gebeurde”

De man die zaterdagochtend een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Esen bij Diksmuide waarbij een 62-jarige fietser om het leven kwam, werd gisteren aangehouden door de onderzoeksrechter. De dertiger uit Houthulst zit nu in de gevangenis. “Zelf herinnert hij zich niet wat er gebeurde bij het ongeval”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend om 10.20 uur in de Esenweg in Esen nabij Diksmuide. De 32-jarige man uit Houthulst zou aan te hoge snelheid een roekeloos inhaalmanoeuvre hebben ingezet, raakte daarbij zijn voorligger en werd weg gekatapulteerd tegen nog eens drie andere wagens.

De ravage was immens. Naast de vele materiële schade werd een 62-jarige fietser dodelijk geraakt en raakten nog eens enkele andere bestuurders lichtgewond. Het is op dit moment nog niet duidelijk door welk voertuig de fietser dodelijk werd geraakt. Na het ongeval probeerde de dertiger nog te vluchten maar hij kon door omstaanders tegengehouden worden. Hij maakte een erg verwarde indruk. Het parket liet al weten dat zijn ademtest negatief was.

Aanhouding

“Op de resultaten van de bloedafname wachten we nog”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul. “Maar ik kan wel al stellen dat ook de speekseltest na het ongeval negatief was. Hoe zijn gedrag dan verklaard kan worden weten we zelf niet. Hij herinnert zich niets meer van de omstandigheden. Hij is zelf in shock nadat hij vernam wat er gebeurde. We wachten nu het verder onderzoek af. Zo staat nog niet vast of het wel zijn wagen is die de fietser dodelijk raakte, of de man overleed na een botsing met een ander voertuig.”

In ieder geval verscheen de dertiger zondag voor de onderzoeksrechter die hem liet aanhouden op verdenking van onopzettelijke doding. (JH)