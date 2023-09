VIDEO. Fietser sterft tijdens bijzonder zwaar ongeval met vijf wagens in Diksmuide, omstaanders tackelen te voet vluchtende aanrijder

Een bestuurder richtte zaterdagvoormiddag een ravage aan met dodelijke afloop in Esen, een deelgemeente van Diksmuide. Hij ramde vier voertuigen en een fietser, een man van 61 uit Dikmsuide. Die overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder probeerde meermaals te vluchten, onder meer met een van de aangereden voertuigen, tot omstanders hem tegen de grond werkten. “En dan begon hij zelf het slachtoffer te spelen.”

“Plots werden wij ingehaald door een witte bestelwagen, die in het midden van de weg reed, over de lijnen tussen de rijvakken”, getuigt Olivier Debaets (53), die zaterdag rond 10.15 uur aan het rijden was op de Esenweg richting de bebouwde kom van Diksmuide. “Ik kon mijn wagen nog net naar rechts richting de kant sturen om een aanrijding te vermijden. De bestelwagen bleef op het midden van de weg aan een aanzienlijke snelheid doorrijden, tot hij verderop tegen de linkerachterkant van een voorligger knalde.”

Bebouwde kom

Na de aanrijding met de voorligger – een Citroën – verloor de bestuurder van de bestelwagen alle controle bij het binnenrijden van de bebouwde kom. “De bestelwagen sloeg weg tegen een geparkeerde camionette aan de andere kant van de weg en begon te tollen”, aldus Olivier.

“Ik probeerde nog om de getroffen fietser te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat” – buurtbewoner

Uiteindelijk kwam hij tot stilstand op de motorkap van een Renault, die op het andere rijvak belandde. Een achteropkomende Audi kon een aanrijding niet meer vermijden en belandde tegen de Renault.

Fietser

Tijdens het spectaculaire ongeval moet ook een fietser geraakt zijn door een van de betrokken voertuigen. Zijn toestand bleek meteen uiterst ernstig.

“Ik hoorde een grote klap”, vertelt Artur Hayrapetyan (41), die vlakbij woont. “Toen ik buiten kwam, zag ik hoe iemand tegen mijn geparkeerde bestelwagen gereden was. Ik zag ook de fietser liggen. Een buurtbewoner was hem al aan het reanimeren. Ik probeerde ook te helpen, in afwachting van de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.”

De aanrijder bleef aanvankelijk ‘wat versuft’ in zijn bestelwagen zitten, maar stapte dan uit en probeerde te vluchten. “Hij probeerde zelfs weg te rijden met onze aangereden camionette”, aldus Artur.

Paraplu

Toen dat niet lukte, liep de man richting Diksmuide. Omstaanders omschrijven hem als “een dertiger met gelakte nagels en een paraplu waarmee hij in het rond sloeg”. “Hij probeerde nog weg te rijden met een ander voertuig: passanten waren gestopt voor het ongeval en hadden gelukkig hun sleutel uit het contact genomen.”

“Het leek net alsof we in het Wilde Westen waren. Precies een film” – omstaander

Een man die op het moment van het ongeval aan het wachten was op zijn voertuig in een naburige garage, snelde naar buiten en kon de vluchtende bestuurder met de hulp van andere omstaanders tackelen en tegen de grond werken. “En dan begon hij zelf het slachtoffer te spelen”, beweert een van hen.



“Achteraf hoorden we dat hij voor het ongeval al gevaarlijke toeren uitstak aan de rotonde van de Esenweg met de Klerkenstraat. Na het ongeval en op het moment dat ik hem aansprak, begon hij te lopen voor zijn leven. We konden hem in bedwang houden tot de politie hier was.”

Onder de indruk

De bestuurder gaf een verwarde indruk en werd opgepakt. “Het onderzoek moet uitwijzen of hij onder invloed was, maar dat leek voor ons alleszins wel het geval”, stelt Olivier. “Zijn ogen en gedrag waren niet normaal. Was het enkel alcohol of misschien meer? Hopelijk zal gerechtigheid geschieden. We zijn erg onder de indruk en leven mee met de familie, vrienden en nabestaanden van het slachtoffer. We wensen hen heel veel sterkte toe.”

Het Parket West-Vlaanderen meldt dat de bestuurder in kwestie een negatieve ademtest heeft afgelegd. Er gebeurde ook een bloedafname. Er werd een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld om de precieze omstandigheden in kaart te brengen. De voorlopige conclusie is dat overdreven snelheid en een inschattingsfout van de chauffeur aan de basis van het ongeval liggen.

“Hij probeerde zijn voorligger in te halen, maar raakte met zijn rechtervoorzijde de linkerachterkant van de voorligger, werd weggekatapulteerd en raakte op die manier de fietser en de andere wagens”, klinkt het. “Daarna zou hij in eerste instantie zijn weggewandeld, maar hij werd aangesproken door omstaanders. Verder onderzoek en het definitieve verslag van de deskundige zal moeten uitwijzen wat er exact is gebeurd.”

Vier inzittenden van de betrokken voertuigen werden overgebracht naar ziekenhuizen in Ieper en Torhout, maar blijken niet ernstig gewond. “Het leek hier vanochtend wel het Wilde Westen, precies als in de films”, merkten omstaanders op. “Zulke toestanden zijn wij niet gewoon.”

Na de nodige vaststellingen werden de voertuigen getakeld. Brandweer Westhoek, die eerder al ter plaatse gekomen was voor signalisatie en het afschermen van het lichaam van de fietser, reinigde het wegdek en ruimde de brokstukken op.

Rond 15 uur was de site weer vrijgegeven. (TP)