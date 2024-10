Knokse vrouw die liefst 506 keer nodeloos naar hulpdiensten belde hoeft niet naar de cel: “Ze voelt zich eenzaam”

Op een jaar tijd belde een vrouw uit Knokke-Heist liefst 506 keer naar de hulpdiensten, maar nooit was er sprake van een noodgeval. Dat levert A.V. (50) nu een jaar voorwaardelijke celstraf op. De vrouw was lang niet aan haar proefstuk toe.

Op 14 juni vorig jaar had A.V. zogezegd de brandweer nodig voor een smeulende ventilator, maar ter plaatse bleek er helemaal niets aan de hand te zijn. Achteraf bleef de vrouw bellen om haar beklag te doen over de interventie. Het is maar een van de talloze nodeloze oproepen waar de Knokse de hulpdiensten mee lastigviel. Tussen februari 2022 en februari 2023 werden liefst 506 dergelijke oproepen geregistreerd.

A.V. is bij de politie al vele jaren gekend voor haar onophoudelijk getelefoneer. In mei 2021 kreeg ze al eens tien maanden cel voor liefst 2.622 telefoontjes naar de politie, het crisisinterventiecentrum en noodcentrale 112. Telkens ging het om nutteloze oproepen, zoals kinderen die ‘belletje trek’ deden, een ingebeelde coronabesmetting tot zelfs een vermeende achtervolging.

Problemen

“Door mevrouw kunnen de hulpdiensten hun werk niet op een deftige manier doen”, stelde procureur Jinmin Arnou. “Ze moet beseffen dat het niet kan.” Volgens de verdediging knelt daar precies het schoentje. “Ze beseft het inderdaad niet”, pleitte meester Nick Lucas. “Zij kampt met psychische problemen en een alcoholverslaving. Ze voelt zich eenzaam en als ze alleen is, slaat ze in paniek. Door de aanwezigheid van de hulpdiensten valt dat gevoel eventjes weg.”

Volgens meester Lucas is A.V. ontoerekeningsvatbaar en moest ze daarom worden vrijgesproken. Volgens het openbaar ministerie behoorde een internering ook tot de mogelijkheden. De rechtbank stelde een psychiater aan en die kwam tot de vaststelling dat de vrouw inderdaad geestesgestoord is. Maar omdat ze geen gevaar vormt de fysieke of psychische integriteit van derden, is een internering niet mogelijk

Momenteel zou de begeleiding van A.V. helemaal op punt staan. De rechtbank gaf de vrouw uiteindelijk een jaar celstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet de vrouw een alcoholverbod respecteren, haar begeleiding verderzetten en een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken. (AFr)