Jules V. (20), die Vives Kortrijk op stelten zette met airsoftwapen, wordt geïnterneerd

Jules V., de toen 18-jarige man die in oktober 2021 de hogeschoolcampus van Vives in Kortrijk op stelten zette met een airsoftgeweer, zal geïnterneerd worden. Zijn advocaat Stijn Dewolf had zich daar nochtans tegen verzet. Zijn ‘wapen’ wordt verbeurdverklaard.

De feiten waarvoor de ondertussen 20-jarige zich moet verantwoorden, gebeurden op donderdag 7 oktober 2021. De campus van hogeschool Vives in Kortrijk ging volledig in lockdown na meldingen over een mogelijk gewapende man die er rondliep. Een buspassagier had hem zien uitstappen met wat op een vuurwapen leek en sloeg alarm. De ordediensten kwamen meteen massaal ter plaatse en er volgde een klopjacht die bijna de hele dag duurde.

Problemen met drugs

In een doodlopend steegje in Avelgem konden speciale eenheden de verdachte uiteindelijk zonder veel weerstand overmeesteren. Het bleek om Jules V. te gaan, een toen 18-jarige jongeman die problemen had met drugs en zijn mentale gezondheid. Het geweer dat hij bij had leek weliswaar levensecht, maar het bleek om een airsoftwapen te gaan dat alleen plastic balletjes afvuurt.

Na de feiten zat Jules V. enkele dagen in voorhechtenis, maar mocht daarna de gevangenis inruilen voor een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling. Sinds de feiten is hij in behandeling.

Tegenexpertise

De advocaat van Jules V., Stijn Dewolf, verzette zich tegen de internering van zijn cliënt en kwam zelfs met een tegenexpertise waaruit zou blijken dat een internering niet nodig was. De rechter oordeelde toch dat alle voorwaarden voor een internering voldaan zijn. Jules V. moet dus verplicht opgenomen worden, maar wordt niet gestraft voor zijn daden. (JF)