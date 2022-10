Parket vraagt internering 19-jarige die met wapen rondliep op Vives-campus in Kortrijk, advocaat verzet zich: “Mijn cliënt heeft andere psychologische hulp nodig”

Het parket van Kortrijk vraagt de internering voor de 19-jarige jongeman die vorig jaar gewapend rondliep op de campus van Hogeschool Vives in Kortrijk. Hij leed vermoedelijk aan een psychose, mede veroorzaakt door cannabisgebruik. De advocaat van de jongeman verzet zich tegen de internering. “Het is nooit onder banken of stoelen gestoken dat mijn cliënt psychologische hulp nodig heeft. Maar hij vormt geen gevaar voor de maatschappij en dus is geen internering, maar andere hulp aangewezen.” Het proces zal verder doorgaan achter gesloten deuren.

Op 7 oktober vorig jaar stond de Kortrijkse campus van Hogeschool Vives in rep en roer. Jules V. had ‘s morgens een vuurwapen getoond waarna hij van de bus stapte vlak bij de hogeschool. De politie kwam massaal ter plaatse en de hogeschool ging in lockdown. In de late namiddag werd de tiener ingerekend in Avelgem. Het wapen bleek een airsoftgeweer te zijn. De dag na de feiten reageerde de moeder van Jules V. dat haar zoon al een tijdlang met psychische problemen kampte.

“Er is geen discussie dat mijn cliënt psychologische hulp nodig heeft”

Deze week is de rechtszaak tegen de jongeman ingeleid in de correctionele rechtbank in Kortrijk. De jongeman wordt onder andere vervolgd voor verboden wapendracht. Het Openbaar Ministerie vraagt de internering, maar advocaat Stijn Dewolf verzet zich daartegen. “Er is geen discussie dat Jules psychologische hulp nodig heeft. Zijn ouders hadden zelf al hulp voor hem gezocht, maar konden nergens terecht. Nu krijgt hij eindelijk psychologische begeleiding. Dat was ook een van de voorwaarden voor zijn vrijlating onder voorwaarden.”

Maar een internering is niet de gepaste oplossing volgens Denolf. “Dat gebeurt enkel wanneer die persoon een gevaar vormt voor andermans fysieke en psychische integriteit. En dat is hier niet het geval. Wij vragen om correcte verdere psychologische begeleiding, zoals hij nu al krijgt. .”

Achter gesloten deuren

Advocaat Dewolf vroeg om de zaak achter gesloten deuren te behandelen en daarmee stemde de rechter in. “Tijdens de rechtszaak zullen wellicht persoonlijke gegevens aan bod komen van mijn cliënt. Wanneer deze dan uitgebreid in de media zullen verschijnen, kan zijn psychologische herstel in gedrang komen.”

“Bovendien moeten we ook denken aan de toekomst. Als hij nadien verder in zijn leven opnieuw moet functioneren in onze maatschappij willen we daarbij nu geen stigma aan hem vast hangen. Het gebeuren zelf werd al uitgebreid genoeg in de media gebracht. Het is dus niet nodig om het hele voorval opnieuw publiekelijk te beleven”, besluit Dewolf.