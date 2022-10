Jongeman schendt voorwaarden en krijgt alsnog jaar cel voor verkrachting zwangere vriendin in Aartrijke

Een 22-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar cel met uitstel gekregen voor verkrachting van zijn zwangere vriendin. K.D. kwam aanvankelijk weg zonder straf, maar schond zijn voorwaarden.

Op 17 november 2018 kroop K.D., die toen nog in Aartrijke woonde, bij zijn vriendin in bed. Het toen 17-jarig meisje, met wie K.D. al een zestal maanden een relatie had, weigerde seks waarop K.D. haar polsen vast nam en haar misbruikte. Het slachtoffer was op dat moment tien weken zwanger van zijn kind.

Blanco strafregister

K.D. betwistte de feiten niet en kreeg in oktober 2020 de gunst van de opschorting. Schuldig dus, maar geen straf. De rechtbank hield daarbij rekening met zijn blanco strafregister en het feit dat K.D. en het slachtoffer toen nog steeds een koppel vormden. Intussen zijn de twee uit elkaar.

Aan de opschorting waren een reeks probatievoorwaarden verbonden, maar omdat K.D. die schond kwam de zaak opnieuw voor de rechtbank waar de procureur vroeg om hem een jaar effectieve celstraf op te leggen.

Overlijden grootmoeder

De advocaat van K.D. vroeg tevergeefs om de voorwaarden niet te herroepen. “Mijn cliënt en zijn nieuwe vriendin kregen te maken met het overlijden van een grootmoeder, bij wie ze inwoonden”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Mijn cliënt verloor hierdoor zijn afspraken met de probatiecommissie uit het oog.” (AFr)