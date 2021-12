Jongeman riskeert 13.000 euro te moeten betalen na slag aan conducteur

Een 20-jarige man uit Koksijde riskeert zwaar te moeten betalen nadat hij een slag toebedeelde aan een treinconducteur van de NMBS. Eerst ontstond er een discussie over een niet-gevulde Go Pass, waarna hij in het station een vuistslag uitdeelde. De gevraagde schadevergoeding bedraagt meer dan 13.000 euro.

De feiten gebeurden op 25 februari 2019 op de trein tussen Diksmuide en Koksijde. Er ontstond een discussie tussen de 20-jarige C.B. en treinconducteur K. Die eerste had zijn Go Pass niet ingevuld en dat had K. bij een controle opgemerkt.

“Die moest op voorhand ingevuld worden en de treinconducteur weigerde hem een balpen te geven zodat het meteen ingevuld kon worden”, sprak de procureur. “Hij moest onmiddellijk 12,50 euro betalen maar werd daarop wat agressief. De conducteur riep de politie ter hulp die opstapte aan het station van Diksmuide. C.B. kon gekalmeerd worden en betaalde de 12,50 euro. Toen hij uitstapte aan het station van Koksijde echter ging hij verhaal halen bij de conducteur en diende hem een aantal klappen toe. Die was daardoor werkongeschikt. C.B. is nog jong en heeft een blanco strafblad. Ik vraag een werkstraf.”

Gebroken neus

Conducteur K. en HR Rail, de personeelsdienst van de NMBS, stelden zich burgerlijke partij. Er wordt meer dan 13.000 euro gevraagd. K. liep onder meer een gebroken neus op. “Wij erkennen dat hij die man klappen gaf maar er is wel een aanleiding”, sprak de advocaat van C.B. “Na het vertrek van de politie gedroeg de conducteur zich onredelijk en daagde hem uit door te stellen dat hij nog een pv zou opmaken voor 150 euro. Buiten stapte C.B. op hem af en vroeg hem in het vervolg wat menselijker te zijn. Daarop werd hij eerst geslagen waarna hij inderdaad terugsloeg. De gevraagde schadevergoedingen zullen voor hem heel zwaar doorwegen.”

Vonnis op 14 januari. (JH)