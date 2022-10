Italiaanse mensensmokkelaar blijft smokkel Albanezen in gammel bootje ontkennen

Een 35-jarige Italiaan vraagt in beroep de vrijspraak voor mensensmokkel. In eerste aanleg kreeg hij zes jaar cel nadat hij betrapt werd met zes Albanezen in een gammel bootje op de Noordzee.

Op 27 oktober 2020 voeren Guido I. en Pietro S. met een gammel bootje de Royal Yachtclub Oostende binnen. Omdat het vaartuig technische problemen had, werd het doorgestuurd naar het Mercatordok. De politie kwam ter plaatse en haalde zes Albanezen uit het bootje. Hierop werden de twee Italianen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Bovendien was het bootje ongeschikt om het Kanaal over te varen en waren er geen zwemvesten aan boord.

Pietro S., de eigenaar van het bootje, beweerde in eerste aanleg bij hoog en bij laag dat het om een “pleziertochtje” ging. Toch kreeg hij 50 maanden cel, waarvan één jaar met uitstel. Hij ging in beroep, in tegenstelling tot Guido I. die zes jaar kreeg. S. blijft volhouden dat hij naïef was om met die Albanezen op zee te gaan, maar hij geen kwaadwillige intenties had. De procureur-generaal is wel overtuigd dat hij betrokken was bij mensensmokkel, maar gaf wel aan dat er ruimte was voor een straf met een groter gedeelte met uitstel.

Uitspraak op 2 november. (OSM)