Internering voor bewoonster (51) na jarenlange brandstichtingen in eigen woning in Bavikhove

Een 51-jarige vrouw uit Bavikhove (Harelbeke) die halfweg november 2021 na de zevende brand in 23 jaar in haar gezinswoning in de Vondelstraat bekende verantwoordelijk te zijn voor de branden, moet worden geïnterneerd. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk op basis van een psychiatrisch rapport.

Op 8 november 2021 vonden brandweer en politie na de zevende brand zowel in de badkamer als in de berging een brandhaard. Na een voorleiding voor de onderzoeksrechter bekende F.D. niet alleen die brand te hebben gesticht maar ook alle voorgaande in de voorbije 23 jaar. Die branden waren de voorbije jaren telkens als ‘accidenteel’ gekwalificeerd. Het leverde F.D. een aanhouding op die tot vandaag nog altijd loopt.

Ontoerekeningsvatbaar

De onderzoeksrechter stelde ook een psychiater aan om haar te onderzoeken. Volgens zijn rapport was/is de vrouw ontoerekeningsvatbaar en niet in staat om haar eigen daden te controleren. Een internering is dan ook de enige logische beslissing. Dat betekent dat het dus niet tot een proces voor de rechtbank zal komen en ze van de cel naar een (gesloten) psychiatrische instelling zal moeten worden overgebracht.

“Het is nu aan de kamer voor de bescherming van de maatschappij om te bepalen hoe de internering zal verlopen”, aldus advocaat Robbie Dewaele. (LSi)