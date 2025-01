“Ik stuur de Hells Angels naar Blankenberge en maak jullie allemaal kapot”: voorwaardelijke celstraf voor veertiger die politie met de dood bedreigde

Een 45-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij ermee dreigde politieagenten te vermoorden. F.V. kampt met psychische problemen.

Bij de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke liep op 4 juli 2023 een opmerkelijk telefoontje binnen. De beller, F.V. (45), beweerde dat hij de Hells Angels gevraagd had om naar Blankenberge te komen en dat hij in Duitsland een wapen zou kopen om iedereen te doden. “Als ik nog een keer een flik zie die mij uitgedaagd heeft, maak ik jullie allemaal kapot”, klonk het in niet mis te verstane bewoordingen.

Na het dreigtelefoontje besloot de politie de veertiger, die onder bewindvoering staat, thuis op te halen. In het cellencomplex kwam hij evenwel opnieuw agressief uit de hoek en gooide hij met de spullen uit zijn broekzakken. Naar eigen zeggen had hij twintig pillen Xanax (antidepressivum, red.) ingeslikt waarna hij naar de spoedafdeling van het ziekenhuis werd overgebracht.

Terug op het politiekantoor ontkende hij plannen te hebben om een wapen te kopen ‘want dat is levensgevaarlijk’. Hij hield anderzijds wel vol dat hij de Hells Angels gecontacteerd had, maar dat hij ‘nog niets van hen had gehoord’. Naar eigen zeggen wist hij niets van telefonische doodsbedreigingen. “Ik zeg zoveel. Ik ga niemand vermoorden, want ik heb geen zin om zo lang te zitten”, klonk het.

Verder onderzoek wees uit dat F.V. met zware psychische problemen kampt. Tot enkele dagen voor de feiten was hij gedwongen opgenomen in een instelling. Hij zou kampen met een voorgeschiedenis van schizofrenie en psychoses ten gevolge van zwaar druggebruik. Het Openbaar Ministerie vroeg dan ook zijn internering.

Maar de rechtbank stelde vast dat de Blankenbergenaar, die in 2008 al eens vier jaar cel kreeg voor afpersing, intussen goed begeleid wordt en zich aan de afspraken houdt. De man zat na de feiten een drietal maanden in voorhechtenis. (AFr)