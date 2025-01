“Hij waant zich de koning van Kortrijk”: Jongeman (20) valt in groep dames lastig, waarna hij hen slaat

De ergste nachtmerrie van dames die een stapje in de wereld willen zetten, wordt belichaamd door de 20-jarige Umar G. uit Kortrijk. Tot vier keer toe viel hij samen met vrienden jongedames lastig. Wanneer ze daar iets van zeiden, sloeg hij ze elkaar. Hij riskeert nu 10 maanden cel.

Alleen over straat lopen, zeker ‘s nachts. Heel wat dames durven het er zelfs niet meer uit schrik dat ze zouden lastig vallen. Een terechte vrees, zo bleek in 2024 voor verschillende dames in Kortrijk. Eén man bleek daar verantwoordelijk voor: de 20-jarige Umar G. Hij staat terecht voor vier gelijkaardige feiten van opzettelijke slagen en verwondingen.

De 34-jarige M.V. kwam erover getuigen in de rechtbank. “Ik werd op mijn vijftiende al eens gevolgd, dus normaal ga ik nooit alleen weg bij het uitgaan”, vertelde ze. Na een bezoekje aan de Cubaan op 21 juli besloot ze dat toch te doen. “Ik woon heel dicht, dus ik zag er geen erg in. Tot ik werd opgewacht tot een vijftal mannen.”

Die omsingelden de vrouw en begonnen haar meteen uit te schelden. “Tot ik mijn breekpunt bereikte. Het was alsof ze erop getraind waren, alsof ze voorbereid waren. Ze begonnen me te filmen met de gsm bij mijn gezicht. Ik sloeg daarop de gsm weg en toen haalde hij uit met zijn vuist op mijn gezicht.”

Vuistslag in gezicht

Ook op 12 juni vorig jaar pleegde hij gelijkaardige feiten. Een jonge vrouw swas met een vriendin gaan winkelen en werd in een pitazaak aangesproken. Na een discussie trokken ze naar het station om de bus te nemen. Uiteindelijk zouden ze haar met een tiental man beginnen duwen, waarna G. een vuistslag uitdeelde. “Het meisje was buiten westen en moest worden afgevoerd naar de spoedafdeling. Ze kon tien dagen niet werken en heeft tot op vandaag pijn aan haar tanden”, aldus haar advocate.

Racistische opmerkingen

Op 13 april sloeg hij ook al toe. Toen was zijn doelwit een minderjarig meisje dat met vriendinnen in Kortrijk was. G. en zijn vrienden maakten racistische opmerkingen. “Alsof dat niet erg genoeg was, bracht hij haar een slag toe. Haar bril viel op de grond en toen ze die wou oprapen kreeg ze een stamp op haar achterwerk.”

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten. “Hij waant zich de koning van Kortrijk, gezien het gemak en de arrogantie waarmee hij de feiten pleegt. Een streng signaal is nodig”, aldus de procureur die een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro eist. M.V. eist een schadevergoeding van 1.000 euro. “Hij moet gewoon beseffen dat dit niet kan.” (JD)

Vonnis op 22 januari.