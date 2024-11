“Hij besmeurde de muren en dronk drankvoorraad op”: buitensporig waterverbruik nekt dakloze die appartement kraakte in Heist

Een 46-jarige Bruggeling drong eind vorig jaar in Heist een appartement binnen en verbleef er een week. Nico D. besmeurde de muren en dronk de drankvoorraad leeg. Het was zijn overmatig waterverbruik die hem uiteindelijk de das omdeed. Nu riskeert hij een fikse celstraf.

Tijdens haar reis op het Spaans eiland La Palma kreeg een vrouw uit Hofstade begin januari een melding over het buitensporige waterverbruik op haar tweede verblijf in Heist. “Op één dag tijd liefst 6.000 liter”, vertelde de vrouw donderdag voor de Brugse strafrechtbank. “Ik dacht dat er sprake was van een lek en vroeg de firma, die mijn appartement in 2022 renoveerde, om een kijkje te gaan nemen.”

Alle drank uit

Medewerkers van de firma kwamen ter plaatse en zagen dat er licht brandde in het appartement. “Er stond ook een raam open en de sleutel, dat ik in een kluisje in de brievenbus bewaar, bleek verdwenen”, ging het slachtoffer verder. “De politie kwam ter plaatse en trof in mijn appartement een man aan. Die bleek er al een week te verblijven. Hij had alle alcoholische drank uitgedronken, bekladde mijn muren en gooide eieren tegen de ramen.”

Op de vraag waarom hij de kraan zolang had laten openstaan, bleef beklaagde Nico D. het antwoord schuldig. “In de pompbak lagen twee verbrande, strooien bloemen die ik voor mijn kleinkinderen had gemaakt. Er was dus sprake van brandgevaar en dat vond ik nog het ergste. Dat hij een week in mijn bed sliep, was ook een vies gevoel. We hebben vier uur nodig gehad om alles te poetsen”, aldus de vrouw, die in totaal 1.500 euro schadevergoeding vroeg.

Bij zijn arrestatie had D. negentien gram speed op zak. Op 11 november 2023 was hij al met speed betrapt. “Hij kon ook nog gelinkt worden aan twee winkeldiefstallen en aan een voertuiginbraak in Dudzele”, stelde procureur Lode Vandaele. “Voor het parket van Oost-Vlaanderen is hij geen onbekende en op het moment van de feiten in Heist stond hij zelfs onder voorwaarden.”

Omdat in een ander dossier een geestesstoornis werd vastgesteld bij D., riep zijn advocaat de ontoerekeningsvatbaarheid in en vroeg hij om de strafvordering vervallen te verklaren. “Op vandaag gaat het goed met hem en sinds mei zit hij in de drugsvrije afdeling van de gevangenis”, pleitte hij. “Hij zit sowieso nog vast tot 9 april 2025.”

Procureur Lode Vandaele plaatste vraagtekens bij dit pleidooi. “Als uw cliënt werkelijk ontoerekeningsvatbaar is, moet hij worden geïnterneerd. Het is duidelijk dat hij de psychische integriteit van het slachtoffer aantastte.” D. drukte zijn spijt uit. “Het was uit noodzaak”, stelde hij. Vandaele vroeg achttien maanden cel voor D. De rechtbank doet uitspraak op 19 december. (AFr)