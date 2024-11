“Herstel mijn auto of ’t zal oorlog zijn”: voorwaardelijke straf voor Kuurnenaar die garagist met hamer toetakelde

Uit ontevredenheid over zijn aangekochte tweedehandswagen ging Wouter G. (40) zijn garagist in Ruiselede te lijf met een hamer. Dat levert de Kuurnenaar nu twintig maanden voorwaardelijke celstraf op.

Op 28 augustus vorig jaar trok G. ’s namiddags naar een garage in de Brandstraat in Ruiselede. De dertiger was razend en haalde met een hamer uit naar het hoofd van de toen 61-jarige zaakvoerder. Die kon de slag afweren waarna hij wel nog enkele slagen kreeg op zijn been en rug. Vervolgens zou G. ook nog hebben uitgehaald met een stroomstootwapen.

Toen er mensen de garage binnenkwamen, sloeg G. op de vlucht. Het slachtoffer ging op eigen kracht naar het ziekenhuis, waar een wervelbreuk werd vastgesteld. De man was een tiental dagen werkonbekwaam.

Opgekropte frustratie

G. had in de garage een tweedehandswagen gekocht, maar die voldeed niet aan de verwachtingen. In een e-mail naar de garagist schreef hij dat zijn auto hersteld moest worden. “Anders zal het oorlog zijn”, klonk het. Volgens advocaat Filip De Reuse was G. niet van plan om met de hamer naar de garagist te slaan. “Nadat hij twee jaar aan het lijntje werd gehouden, wou hij enkele oldtimer kevers in de garage beschadigen.”

Volgens G. was het stroomstootwapen eigenlijk een elektronische aansteker. “Mijn cliënt zat vol opgekropte frustratie. Als er één ras is dat het bloed van onder je nagels kan halen, dan zijn het wel garagisten. Doordat mijn cliënt geen auto had, verloor hij zijn werk en uiteindelijk ook zijn huis. Intussen volgde hij een cursus agressiebeheersing”, aldus De Reuse, die tevergeefs aandrong op een werkstraf. G. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op. Aan het slachtoffer kende de rechtbank een voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)