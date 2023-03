Heroïneverslaafde vraagt straf met uitstel voor tal van metaaldiefstallen

Een 38-jarige Oostendenaar vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden voor een hele reeks koperdiefstallen in Oostende en Middelkerke.

Op 16 juli 2021 werden Ruben C. (41) en Colin V. (30) betrapt terwijl ze 20 kg gestolen koper vervoerden op een bromfiets. Onderzoek wees uit dat C. en zijn broer Lieven (39) al sinds 2018 koperdiefstallen pleegden, onder meer op de site van het voormalige Sint-Jozefziekenhuis. Ook Angelo M. (38) bleek betrokken en had het vooral gemunt op ondergrondse garages.

Op 26 maart werd hij samen met Aslan K. (33) betrapt op diefstal van 40 kg koper in het leegstaande café Cosy Corner in de Langestraat in Oostende. K. droeg op dat moment een enkelband. De beklaagden kampen met een drugsprobleem en kwamen al vaker met het gerecht in aanraking. Angelo M. kreeg 37 maanden effectief. Ruben C. kreeg 30 maanden cel.

Zendmasten

Zijn broer en Michael D. (40) kregen elk twee jaar cel. Die laatste viseerde onder meer de oude maritieme zendmasten in Middelkerke. Aslan K. kreeg twaalf maanden cel, Colin V. een jaar. De vriendin van Lieven C. stond mee terecht, maar werd vrijgesproken. Omdat Ruben C., Angelo M., Lieven C. en Michael D. de buit verkochten aan een Oostendse metaalhandelaar, stonden ze ook terecht voor witwas. Maar de rechter sprak hen hiervoor definitief vrij.

Enkel Angelo M. ging in beroep. Hij bekende dat hij de metaaldiefstallen pleegde om zijn heroïneverslaving te kunnen bekostigen. Intussen zit hij in de gevangenis, maar gebruikt hij geen drugs meer, zelfs geen methadon. “Ik wil me ook residentieel laten opnemen om me te laten behandelen”, gaf hij toe. Het openbaar ministerie is daarom akkoord met een straf met uitstel onder voorwaarden. “Justitie reikt de hand om te helpen!” Uitspraak op 3 mei. (OSM)