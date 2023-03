Hells Angels moeten Outlaws 250.000 euro schadevergoeding betalen na schietpartij aan clubhuis in Aalbeke

Meer dan dertien jaar nadat twee Hells Angels tijdens een ‘drive-by shooting’ aan het clubhuis van de Outlaws in Aalbeke drie leden van de rivaliserende motorbende neerschoten, moeten ze in totaal zo’n 250.000 euro schadevergoeding betalen. Dat besliste de rechter in Kortrijk.

In de nacht van 3 op 4 oktober 2009 passeerde het grijze voertuig van prospect Natale T. (47) verschillende keren langs het clubhuis van de Outlaws in Aalbeke. De eerste maal stapten Christian M. (48) uit Frameries, de sergeant of arms van de Hells Angels Chapter Charleroi, en Hells Angel Jean-Michel G. (46) uit Frankrijk uit en losten een vijftal schoten op de parking.

Bij de derde passage schoten dezelfde schutters vanuit de achterruit van de voorbijrijdende wagen en raakten daarbij drie Outlaws, die na de eerste schietpartij naar buiten waren gekomen. Ze gebruikten daarbij telkens twee andere wapens, wellicht omdat de wapens de eerste keer blokkeerden.

Omgeduwde motor

Aanleiding voor de raid was een omgeduwde motor van voorzitter van de Red Devils in Moeskroen Johan F. (47) en de afbakening van het territorium tussen de Outlaws Aalbeke en Red Devils Moeskroen, die bevriend zijn met de Hells Angels. Johan F. trommelde zijn ondervoorzitter op, die net als heel wat andere Hells Angels aanwezig was op een feestje van de Chapter Coast in Eernegem.

Met enkelen zakten ze naar Zuid-West-Vlaanderen af. Bij de raid in Aalbeke raakten drie Outlaws zwaargewond. Ze werden in totaal door tien kogels geraakt. Aan die drie slachtoffers moeten de twee schutters nu zo’n 250.000 euro schadevergoeding betalen. De definitieve afwikkeling van de zaak nam zoveel tijd in beslag door lang aanslepende deskundigenonderzoeken.

Omerta

In het onderzoek waren telefonie-onderzoek, mastbepalingen, telefoontaps in een dossier uit Leuven en uiteindelijk volledige bekentenissen van Remi-Nicholas G. van doorslaggevend belang. G. doorbrak als enige de omerta en liet ook als enige verstek gaan voor het proces. Hij leefde op het moment van het proces in 2012 ondergedoken en vreesde voor represailles.

Uiteindelijk werd hij net als vijf anderen vrijgesproken. Het proces ging destijds met verhoogde bewakingsmaatregelen door. Ruim 100 Hells Angels en Red Devils zakten naar het gerechtsgebouw in Kortrijk af. (LSi)