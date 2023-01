Harelbekenaar krijgt boete en rijverbod voor step aan 67 km per uur: “Ben bedrogen door verkoper”

Een 33-jarige man uit Harelbeke kon in zijn thuisstad bij een controle met zijn elektrische step tegengehouden worden. De step haalde op de rollen van de politie een verbluffende 67 kilometer per uur. Het leverde de man voor de politierechtbank een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen op.

De politie kon J.D. op 12 mei 2022 laten afstappen. De snelheid van de step was de agenten opgevallen. Dat “de step wel 80 kilometer per uur haalde”, liet de dertiger zich ontvallen. Op de rollen bleef het tot 67 kilometer per uur beperkt. Toch goed voor een onmiddellijke inbeslagname en vernietiging, want steps die zo’n snelheden halen zijn verboden op de Belgische wegen. “Ik kocht de step op een tweedehandssite en ben bedrogen door de verkoper”, vertelde de Harelbekenaar aan de politierechter.

“Ik wist aanvankelijk niet dat het zo’n snelheden haalde.” Om hem de kans te geven tijdens de week op zijn werkplek in Kuurne te geraken, stond de politierechter toe dat het rijverbod van 15 dagen enkel tijdens weekenddagen zou tellen. (LSi)