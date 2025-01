Halve familie staat terecht voor drugdeals vanuit woning vader: “Hij had gezag moeten laten gelden”

Een halve familie uit vooral De Panne staat in de strafrechtbank terecht voor het dealen van drugs, voornamelijk cannabis en cocaïne. Elk had zijn eigen rol, kleiner of groter, maar de deals werden georganiseerd in het huis van vader B.V. (55). Die keek de andere kant op, maar pikte wel een centje mee. “Hij had zijn gezag moeten laten gelden, maar was bang van vooral zijn stiefzoon”, klonk het. Die stiefzoon zou het brein zijn en riskeert 36 maanden cel en een verbeurdverklaring van 50.000 euro drugsopbrengsten.

Politiezone Westkust hield al een tijdje de familie V. in de gaten, waarvan alle leden ook individueel reeds lang bekend zijn bij politie en justitie. Concreet waren er tips dat er drugs werd gedeald vanuit de woning van vader B.V. (55). Diens zoon K.V. (19) en 22-jarige stiefzoon D.L. uit Alveringem waren diegene die de drugs bestelden, verborgen en verkochten. K.V. richtte zich vooral op de cannabis, D.L. op de cocaïne. Ook zijn andere zoon B.V. (23) uit Veurne werd bij de deals betrokken, al trad hij naar eigen zeggen vooral op als fixer en gebruikte hij zelf ook ketamine. Tot slot stond ook een 34-jarige neef D.V. uit De Panne terecht en nog een 18-jarige vriend, B.L. uit De Panne. “Nadat er afnemers op heterdaad betrapt werden bij het buitenkomen van het huis van B.V. volgde een huiszoeking”, stelde de procureur. “Daarbij werd cannabis, cocaïne en ketamine in de tuin gevonden. Vijf van hen werden aangehouden. Uit het onderzoek blijkt dat vooral D.L. als kopstuk en grootste verkoper kan gezien worden.”

Hij riskeert 36 maanden cel en een verbeurdverklaring van 50.000 euro. De anderen tussen zes maanden met uitstel onder voorwaarden en achttien maanden cel.

Kogel van stiefzoon

Enkel neef D.V. vroeg de vrijspraak omdat hij niets met de feiten te maken heeft, stelt hij. De anderen gaven hun aandeel min of meer toe. “Mijn cliënt had zijn vaderlijk gezag moeten laten gelden en de verkoop in zijn huis verbieden”, zei de advocaat van vader B.V. “Maar hij verkocht zelf nooit, hij kreeg hoogstens 1.000 euro om het te laten gebeuren.”

De rechter wilde meer weten van B.V. “Het klopt dat ik niets zei, maar ik was erg bang van mijn stiefzoon. Die kan raar uit de hoek komen, en bedreigde me al eens dat hij een kogel voor me had als ik klikte.” Die stiefzoon D.L. wordt door iedereen als kopstuk aangewezen, vooral omdat hij het Snapchat-account ‘Picasso’ beheerde. “Maar dat is onterecht, want meerderen gebruikten dat account. En sinds 2024 had hij niets meer te maken met drugs.”

Vonnis op 21 januari. (JH)