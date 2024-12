Geen straf voor bouwbedrijf na dodelijk ongeval Roemeense metser in Kortrijk: “Hij nam zelf die noodlottige beslissing”

Ruim vier jaar nadat een Roemeense metser om het leven kwam onder een betonnen gewelf op een werf in Kortrijk, is hoofdaannemer Artes Depret voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan onopzettelijk doding. Het Brugse bouwbedrijf kreeg evenwel geen straf opgelegd. Twee andere bedrijven werden vrijgesproken voor het ongeval.

Een Roemeense metser was op 8 juni 2020 aan de slag op de werf van een nieuw onderzoekscentrum van de Universiteit Gent in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. Rond 16:00 uur bleken twee schoren onder de betonnen gewelven door te buigen, waarop het slachtoffer en zijn collega de opdracht kregen om extra exemplaren te plaatsen. Terwijl ze de schoren aanbrachten, knakten de stutbalken en kwam een van de twee metsers – een 39-jarige Roemeen – onder het instortende gewelf terecht. De man stierf ter plaatse.

Onderzoek wees uit dat de gewelven gegoten moesten worden op prefabelementen, bestaande uit twee balken en drie wandstukken. “Maar die dag werd enkel met balken gewerkt, met minder draagkracht tot gevolg”, verduidelijkte arbeidsauditeur Evi De Clercq. “Toen plots een instorting dreigde, werd het buikgevoel aangesproken om op de werf snel enkele extra schoren te zoeken, waarvan men de draagkracht niet kende.”

Geen noodprocedure

Voor de Brugse hoofdaannemer Artes Depret vroeg De Clercq 33.600 euro boete. “Op de werf was geen onderschoringsplan of een noodprocedure voor instortingen aanwezig”, stelde ze. “Mocht dit er wel geweest zijn, had de werfleider die betreurenswaardige beslissing niet genomen.”

De advocate van Artes Depret ging voor de vrijspraak. “Mijn cliënt werkte samen met een stabiliteitsbureau en dat heeft op geen enkel moment gezegd dat die prefabstukken uit die vijf elementen moesten bestaan. Mijn cliënt heeft volkomen te goeder trouw de volgorde van het montagewerk bepaald”, aldus meester Sara Torrekens. De rechtbank achtte Artes Depret vrijdag wel degelijk schuldig aan het ongeval, maar verleende het bedrijf opschorting van straf.

Zelf besluit genomen

Bouwcoördinatie TDM uit Eeklo, dat als tussenpersoon de beide metsers rekruteerde bij het Brusselse MDR Groupe, gaat vrijuit voor het dodelijk ongeval. Ook MDR Groupe zelf werd vrijgesproken. De rechtbank volgde de redenering van de verdediging dat die bedrijven personeel hadden geleverd om metselwerken uit te voeren, maar niet om schoren te plaatsen. Tijdens het proces wezen de drie bouwbedrijven het slachtoffer met de vinger. “Die noodlottige beslissing nam hij zelf”, klonk het.

Voor een andere welzijnsinbreuk kreeg TDM een geldboete van 800 euro met uitstel. Voor zwartwerk kreeg MDR Groupe een geldboete van 48.000 euro, waarvan 12.000 euro effectief. Voor nog resem andere welzijnsinbreuken kreeg het bedrijf een geldboete van 800 euro, de helft met uitstel.

(AFr)