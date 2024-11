“Flakka veroorzaakt horror”: dertiger uit Menen veroordeeld voor bezit en verkoop zombiedrug, maar krijgt nog een kans

Flakka deed een 32-jarige man uit Menen van de regen in de drop, en zelfs in de figuurlijke goot belanden. Al slapend in een bankkantoor in Wevelgem beëindigde hij voorlopig zijn leven als een vrij man, maar daar wil advocaat Thomas Vandemeulebroucke snel verandering in brengen. “Laat hem niet in de steek”, deed hij een oproep aan de rechter. Ze gaf hem inderdaad nog een kans.

Op 7 mei controleerde een alerte politiepatrouille in Wevelgem Sylvano D. (32). Een duidelijke chloorgeur, typisch voor flakka, viel hen op. In zijn bodywarmer konden de agenten inderdaad 32 gram flakka en cannabis vinden. Onderzoek van zijn gsm maakte duidelijk dat hij het spul ook verdeelde. “Geen echte verkoop, eerder vriendendiensten”, vond Thomas Vandemeulebroucke.

“Laat hem niet in de steek”

Zelf gebruikte D. dagelijks 1 tot 2 gram van de zombiedrug, die hij online in Nederland kocht. Na zijn arrestatie werd de dertiger onder voorwaarden vrijgelaten, maar nauwelijks enkele weken later schond hij die al. Uiteindelijk kon hij op 3 augustus al slapend in een bankkantoor in Wevelgem aangetroffen worden en vloog hij in de cel. De openbare aanklager was zijn drugsfratsen beu en vroeg een effectieve celstraf van 15 maanden. “Dit dossier ademt verslaving aan drank en drugs”, vond Thomas Vandemeulebroucke. “In de gevangenis gaat die niet weg. Het ging redelijk goed tot hij aan de flakka raakte. Flakka veroorzaakt horror. Laat hem niet in de steek en geef hem de kans voorwaarden na te leven, zodat hij van de goot opnieuw in de samenleving geraakt.”

De rechter ging op die vraag in. Ze gaf D. een celstraf van 1 jaar, maar sprak enkel de periode die hij tot nu in voorhechtenis zat als effectieve straf uit. Wil hij de rest voorwaardelijk houden, dan moet hij zich wel aan enkele voorwaarden houden. In dat geval blijft ook de boete van 8.000 euro voorwaardelijk. (LSi)