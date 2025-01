Fikse celstraf voor twee twintigers na hele reeks drieste inbraken: “Veel schade voor weinig buit”

Pas 21, maar opnieuw veroordeeld. Twee jongemannen uit Roeselare en Tessenderlo teisterden in het najaar van 2023 het centrum van West-Vlaanderen. Ze braken in bij verschillende verenigingen en richtten er grote schade aan. Een van de twee pleegde bovendien een gewelddadige overval.

Ramen die aan diggelen waren gegooid met een baksteen, deuren die waren ingestampt, vernielde spullen en drank die met de noorderzon verdwenen was. Bij SK Staden wreven ze zich op zondagmorgen 1 oktober 2023 even in de haren. Dat zouden ze amper een week later opnieuw doen, want toen gingen inbrekers aan de haal met 2.000 euro uit de kassa nadat ze een betonblok door de ruit gooiden.

Die inbrekers, dat bleken uiteindelijk Dean C. (21) uit Roeselare en zijn kompaan Angel H. (21) uit Tessenderlo te zijn. Uit onderzoek bleek dat de vernielingen en diefstallen bij de Stadense voetbalclub niet hun enige wapenfeit was.

Sigaretten en kleingeld

Een bloemlezing: op 23 september 2023 sloegen ze toe in de Chirolokalen in Ardooie waar ze aan de haal gingen met 500 ledlampen. Op 20 én 27 september dat jaar braken ze binnen in de cafetaria van het zwembad van Izegem en stalen ze geld uit de kassa. Op 3 oktober maakten ze sigaretten en kleingeld buit in het café Den Arend in Roeselare. “Telkens was er veel schade voor weinig buit”, merkte het Openbaar Ministerie op.

Camerabeelden en gsm-captatie zorgden ervoor dat Dean C. bekende en ook zijn maatje verlinkte. Dean C. werd bovendien ook nog gelinkt aan andere feiten. Een man die met de ex van C. op pad was werd opgewacht langs een wandelpad. Hij moest op zijn knieën zitten en zijn zakken legen en kreeg daarbij slagen in het gezicht.

Eerdere feiten

Ernstige feiten, zeker gezien de jeugdige leeftijd én de voorgeschiedenis. Dean C. werd namelijk al eens veroordeeld tot vier jaar cel en kreeg in februari vorig jaar nog een werkstraf voor een diefstal. Nu besloot de rechter hem te veroordelen tot een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van 800 euro. Zijn kompaan komt ervan af met 18 maanden cel, waarvan de helft effectief en een boete van 800 euro.