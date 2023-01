Duo gooit 92-jarige vrouw en invalide dochter op bed bij brutale home-invasion: drie jaar cel geëist

Twee mannen van 39 en 40 jaar oud riskeren drie jaar cel voor een brutale home-invasion in Koksijde. Ze drongen toen binnen bij een 92-jarige vrouw en haar 67-jarige invalide dochter en gooiden hen op bed. Toen de dochter een valalarm indrukte, vluchtten ze weg met wat juwelen. De twee ontkennen de feiten.

De feiten vonden plaats op 16 maart 2021 in de Tennislaan in Koksijde. Twee mannen drongen de woning binnen van een toen 92-jarige vrouw en haar 67-jarige invalide dochter. “Het ging om brutale feiten”, sprak de procureur. “De slachtoffers werden op bed geworpen en moesten zich koest houden. De daders gingen op zoek naar buit en werden verrast toen plots ook de zoon aan de voordeur stond. In de verwarring kon de invalide vrouw op een valalarm drukken waardoor de twee daders de benen namen. Ze gingen aan de haal met wat juwelen en een telefoon.”

“Met een beschrijving van de daders en de ANPR-camera’s ging de politie op zoek naar een Renault Megane. Die kon enkele dagen later aangetroffen worden met de 40-jarige L.G. uit Henegouwen aan boord. De juwelen had hij nog bij. Wat later kon ook de 39-jarige V.P. uit De Panne opgepakt worden. De bewijzen zijn het telefonieonderzoek dat ze op de plaats van de feiten waren, DNA-onderzoek, een getuige die hen herkende aan de kledij en de auto en teruggevonden juwelen bij L.G. Ik vraag voor elk drie jaar cel.”

Geen echte bewijzen

Dat zien de advocaten van de twee anders. “Er zijn geen echte bewijzen, dit dossier is vederlicht”, sprak de raadsman van L.G. “Het was inderdaad zijn Renault, maar hij is formeel dat hij die wagen drie dagen had uitgeleend aan een kennis. Zijn gsm stak nog in de wagen en van die juwelen in de auto wist hij niets. Alle getuigen hebben hem ook niet herkend.”

Ook V.P. vraagt de vrijspraak. “We weten dat er twee daders waren, maar weten niet wie”, sprak meester Pieterjan Dens. “Het DNA-onderzoek op de wagen leverde vier resultaten op maar niet voor mijn cliënt terwijl de getuige nochtans twee mannen zag instappen”. Vonnis op 7 februari. (JH)