Drugsverslaafde (42) duikt plots op in veranda bewoonster en deelt slag uit: “Een milde straf? Moeilijk, na 40 veroordelingen”

Hij verzamelde al een veertigtal veroordelingen voor drugs en geweld, maar een 42-jarige man uit Kortrijk stond opnieuw voor de rechtbank terecht. Op 2 januari dook hij plots op in de veranda van een vrouw in Roeselare. Ze kreeg ook een slag.

Het was 2 januari 2024 toen Steven C. plots in de veranda opdook. De bewoonster slaakte een schreeuw. C. liet zich daar niet door van de wijs brengen, nam iets uit de koelkast en maakte aanstalten om naar boven te gaan. Toen de bewoonster dat wou verhinderen, kreeg ze een slag. “Hij was onder invloed van drugs en herinnert er zich niets meer van”, aldus advocate Larissa Windey. “Hij wou eigenlijk bij een buurman binnen gaan.”

Op vandaag verblijft C. in de gevangenis van Gent. “Hij wil zich residentieel laten behandelen. Of hoopt op een milde straf.” “Dat is wel een beetje moeilijk, na veertig veroordelingen”, merkte de rechter op.

C. kreeg op 20 november nog een effectieve celstraf van tien maanden voor geweld tegen een agent in Kortrijk. Hij gaf toen toe met een alcohol- en drugsprobleem te kampen. Op 22 januari volgt het vonnis. (LSi)