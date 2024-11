Doodrijder Jurgen L. (50) daagt persoonlijk op aan raadkamer, die elektronisch toezicht verlengt: “Het gaat niet goed met hem”

De Torhoutenaar die eind augustus een jong gezin van drie de dood injoeg op de E403 in Ruddervoorde blijft aangehouden. Dat heeft de Brugse raadkamer vrijdag beslist. Jurgen L. (50) mocht halfweg oktober de cel al verlaten met een enkelband. “Het gaat niet goed met hem”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. “Zowel fysiek als mentaal gaat mijn cliënt achteruit.”

Het drama voltrok zich in de nacht van 10 op 11 augustus. Janick (29), Janice (30) en Maithé (8) waren op weg naar huis in Kortemark, toen het rond 1 uur ’s nachts op de E403 ter hoogte van Ruddervoorde gruwelijk verkeerd liep. De wagen van het jonge gezin werd aangereden door de Mercedes van Jurgen L. De wagen van het gezin werd van de weg gekatapulteerd en belandde in het struikgewas. De balans was loodzwaar: beide ouders en hun dochtertje lieten ter plaatse het leven.

Jurgen L. werd na het ongeval aangehouden. De vijftiger bleek veel te snel gereden te hebben én hij reed onder invloed van alcohol. De eerste week na het ongeval herstelde de doodrijder in het ziekenhuis van een hersenschudding. Later werd dat ziekenhuisbed ingeruild voor de gevangenis. Maar op 18 oktober mocht L. de cel verlaten met een enkelband. Hij blijft opgesloten, maar dan bij hem thuis.

Fysiek en mentaal moeilijk

Vrijdag moest L. opnieuw voor de raadkamer verschijnen en die besliste om het elektronisch huisarrest, in afwachting van het proces, te handhaven. L. kwam persoonlijk naar de raadkamer afgezakt, geflankeerd door zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “We hebben ons niet verzet tegen de verdere aanhouding of het elektronisch toezicht”, aldus Van Steenbrugge. Het elektronisch toezicht werd met twee maanden verlengd.

Volgens de raadsman gaat het niet goed met L. “Sinds hij terug thuis is, gaat hij fysiek en mentaal achteruit”, stelt Van Steenbrugge. “Hij wordt verteerd door spijt en schuldgevoel. Maar dat is natuurlijk nog altijd niets in vergelijking met het grote leed dat de slachtoffers en nabestaanden moeten doorstaan. We gaan het vooral niet te veel over onszelf hebben. We buigen nederig het hoofd en zien wel wat er op ons afkomst.”

Straf op mensenmaat

Intussen is het onderzoek zo goed als afgerond. Vermoedelijk zal L. nog voor het jaareinde doorverwezen worden naar de politierechtbank. “Als het zover komt, hopen we dat een straf op mensenmaat wordt uitgesproken. Dat wordt geen gemakkelijke kwestie. Intussen is het heel belangrijk dat mijn cliënt zich verder psychologisch laat bijstaan. De psychologische en psychiatrische rapporten zijn aan het dossier toegevoegd. Die zullen belangrijk zijn voor ons pleidooi.”

Volgens Van Steenbrugge zal L. alles in het werk stellen om de nabestaanden te vergoeden. “Hij heeft van meet af aan via mij zijn spijt betuigd en wou ook de begrafeniskosten betalen. Maar de familie heeft dit geweigerd.” (AFr)