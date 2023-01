Dertiger vraagt vrijspraak voor exhibitionisme langs jaagpad: “Wou verstopte dildo wegmoffelen”

Een 31-jarige man uit Wevelgem die langs het jaagpad tussen Kortrijk en Lauwe (Menen) door twee fietsende tienermeisjes al masturberend in zijn blootje kon opgemerkt worden, vroeg voor de rechter in Kortrijk de vrijspraak. “Ik haalde gewoon mijn verstopte dildo op”, klonk het ongeloofwaardig.

Op 22 november 2022 fietsten beide meisjes van 14 en 17 langs het jaagpad naar school toen ze een man opmerkten, met de broek op de enkels en de jas omhoog getrokken. De man had de penis in de hand en maakte masturberende bewegingen. Meteen verwittigden ze de politie en kon G.D. in de buurt met een dildo op zak aangetroffen worden. In 2015 stond hij al eens terecht voor openbare zedenschennis.

Veel spijt

“Ik wou niemand schrik aanjagen. Het spijt me enorm”, aldus de dertiger voor de rechtbank. “Ik worstel met mijn seksuele geaardheid maar stond er niet te masturberen. Ik haalde er gewoon mijn dildo op die ik langs het jaagpad had verstopt.”

Hij laat zich ondertussen voor zijn seksuele problemen begeleiden. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete van 800 euro. De moeder van één van de meisjes vroeg een schadevergoeding. (LSi)