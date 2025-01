Dertiger naakt opgemerkt in Wallemotebos en De Gavers: “Extra testosteron zorgt voor heftige seksuele prikkels”

Zowel in provinciedomein Wallemote in Izegem als in De Gavers in Harelbeke kon een 36-jarige man uit Izegem met een bloot geslachtsdeel betrapt worden. Daarom stond hij voor de rechter in Kortrijk terecht. “Medische overmacht”, vond zijn advocate Ophelie Delorge.

Een eerste keer merkte een bezoeker van Wallemote in Izegem op 13 december 2023 de naakte man op. De bezoeker had de indruk dat de naaktloper hem achtervolgde en kwam hem ook op de parking tegen. Dankzij de nummerplaat van zijn auto kon S.V. (36) uit Izegem geïdentificeerd worden.

Ook op 3 mei 2024 liet hij zich naakt opmerken, in provinciedomein De Gavers in Harelbeke dit keer, op een bankje. De openbare aanklager vorderde een celstraf van acht maanden met begeleidende voorwaarden. “Maar eigenlijk had hij helemaal geen kwade bedoelingen”, aldus Ophelie Delorge. “Hij lijdt aan het syndroom van Klinefelter. Dat betekent dat hij minder mannelijke hormonen aanmaakt. Daarom moet hij geregeld extra testosteron toegediend krijgen. Maar dat zorgt voor heftige seksuele prikkels en een drang om naakt in de natuur rond te lopen. Medische overmacht eigenlijk. Hij had nooit de bedoeling om gezien te worden. Hij moet en wil begeleid worden. Dat gebeurt op vandaag ook al.”

Begeleidende voorwaarden

De advocate drong er bij de rechter op aan geen straf uit te spreken voor het exhibitionisme, maar wel begeleidende voorwaarden op te leggen. Daar had de rechter wel oor naar. De dertiger krijgt geen straf op voorwaarde dat hij onmiddellijk een ambulante begeleiding start en stappen zet om residentieel behandeld te worden. (LSi)