Dertiger drie jaar naar de cel nadat hij jongen (17) verkracht op het toilet in Dadizele: “Hij heeft me kapot gemaakt”

“Hij heeft me kapot gemaakt en draait dan nog de rollen om. Dat maakt me boos. Het is gewoon vies.” Een pas 18-jarige jongeman maakte op de correctionele rechtbank van Kortrijk heel duidelijk wat hij vond van wat er op 31 maart 2024 in de toiletten van een café in Dadizele (Moorslede) is gebeurd. Een 32-jarige man uit Wervik kreeg 40 maanden effectieve celstraf voor verkrachting en zit al ruim een half jaar in de cel.

Op 31 maart 2024 waren zowel Lester V. als een toen nog 17-jarige jongeman elk apart in het café op de Plaats in Dadizele aanwezig. V. voor een dartswedstrijd, de tiener voor een ribbetjesfestijn. De drank vloeide rijkelijk: V. dronk 4 Omers, de tiener shotjes. In het toilet kruisten hun wegen.

“Ik zat op het damestoilet omdat de herentoiletten bezet waren”, vertelde V. “Plots kwam die jongen binnen en begon me oraal te bevredigen. Daarna nam hij het initiatief voor anale penetratie. Ik wist zelf niet wat me overkwam. Ik stelde me er geen vragen bij en liet het gebeuren. Ik wist niet dat hij nog minderjarig was. Maar er was wederzijdse toestemming. Ik hoorde alleszins niet dat hij om hulp riep.”

Verstijft van angst

De tiener hield er een heel ander verhaal op na. “Hij volgde me toen ik naar het toilet ging”, aldus de jongeman, bijgestaan door zijn advocate Ine Lievens. “Hij wist blijkbaar dat ik veel gedronken had. Ik was dus een gemakkelijk slachtoffer.”

“Uit angst verstijfde ik en onderging ik alles. Ik zal het voor de rest van mijn dagen met me meedragen. Het is gewoon vies. Hij ziet zijn eigen fouten niet in. Ik hoop alleen maar dat er geen andere slachtoffers meer vallen.”

Niet eerste keer

V. was niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 liep hij nog een veroordeling op voor een affaire en seks met een 15-jarig meisje dat hij op de avondmarkt in Dadizele had leren kennen. Bovendien moest hij zich ook nu opnieuw verantwoorden omdat hij seksueel getinte berichten stuurde met een16-jarig meisje. “Hij stuurde foto’s van zichzelf en vroeg haar hetzelfde te doen”, schetste advocate Frederique Haezebrouck.

“Hij vroeg of ze nog maagd was en hoe ze haar seksuele prestaties inschatte.” ‘Het zal daar beneden ook niet mis zijn’, zo luidde een bericht. “Zonder seksuele bijbedoelingen”, aldus nog V. “Maar ik besef dat ik verkeerd was.”

Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden. “Ik volg nu al begeleiding in de gevangenis maar wil verder mijn leven beteren. De voorbije maanden zag ik in dat de gevangenis niet de plaats is waar ik thuis hoor.”

Vader van drie kinderen

Hij is zelf vader van drie kinderen. De openbare aanklager vond dat V. nog wat langer in de cel mag blijven en dat is ook het oordeel van de rechter. Hij veroordeelde V. tot een effectieve celstraf van 40 maanden.

Tien jaar lang mag hij geen activiteiten met minderjarigen meer begeleiden en twintig jaar lang mag hij geen contact meer hebben met het slachtoffer uit de toiletten van het café. Hij moet die jongeman een schadevergoeding van 7.950 euro betalen.

